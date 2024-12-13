匈牙利總理歐爾班籲俄烏聖誕停火兼交換戰俘　俄方支持烏克蘭反對

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）12月11日致電俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）, 建議對方與烏克蘭在聖誕節宣布停火，並進行大規模戰俘交換。克里姆林宮12日表示，俄方支持上述建議；烏克蘭則指責2人通話，破壞了西方國家的團結，被匈牙利視為不支持建議。



路透社12日報道，克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當日證實歐爾班在通話中，提出停火與戰俘交換建議。

他表示，俄羅斯完全支持歐爾班尋求和平解決俄烏戰爭與交換戰俘相關人道主義問題而做出的努力，並指聯邦安全局同日已向匈牙利大使館發送關於俄烏交換戰俘的細節。

2024年12月4日，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）在梵蒂岡準備與教宗方濟各（Pope Francis，不在圖中）會面。（Reuters）

不過，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在歐爾班和普京通話後在社交媒體X上批評指，任何人都不應以犧牲西方國家團結為代價，來提升他們自己的個人形象，並不接受在沒有烏方在場的情況下，討論俄烏戰爭。

歐爾班在X上發聲明稱，澤連斯基的回應似乎意味着，他明確拒絕匈牙利提出俄烏雙方聖誕節宣布停火、大規模交換戰俘的建議。