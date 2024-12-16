澳洲華裔女棄屍案　警方續尋找失蹤丈夫　閉路電視發現可疑車輛

澳洲悉尼一名中國移民女子遭殺害並棄屍在機場附近叢林，她的台灣丈夫同時失蹤。警方12月15日表示，閉路電視畫面出現一輛可疑車輛，可能涉及將女子屍體運輸到棄屍地點，正展開調查，警方稱不排除有第三方涉案的可能性。中國駐悉尼領事館表示高度重視此案。



12月9日早上，悉尼警方接獲報案稱，在悉尼機場附近一處叢林發現一具膠袋包裹的女屍，屍體嚴重腐爛，可能已放置數星期甚至數月。

警方指，33歲女死者是來自中國的移民，名為李卓君（Zhuojun ‘Sally’ Li，音譯），她母親11月便向警方報案稱其失蹤。

李卓君的丈夫來自台灣，名為陳家寶（Jai-Bao ‘Rex’ Chen，音譯），身高165至170厘米，身材苗條、黑髮、棕色眼睛，目前下落不明。

根據警方發布的閉路電視影像，11月30日凌晨，一輛銀色豐田（Toyota）Avensis汽車出現在Botany郊區的Foreshore Road北面，死者遭棄屍的地方正好是該區的Sir Joseph Banks叢林。

警方相信該車輛可能涉及運送李卓君的屍體，車輛不在這對夫妻中任何一人名下，故此或涉及第三方。警方12月15日已恢復尋找陳家寶的工作。

中國駐悉尼總領事館12月16日在微信公眾號發表聲明，稱對此案高度重視，並願意向澳洲警方提供協助。