特朗普記者會：中方未確認習近平出席就職禮　無正式邀請澤連斯基

美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）於12月16日舉行記者會，確認邀請中國國家主席習近平出席他明年1月20日的就職典禮，稱尚未接獲中方回應，但重申與習近平是朋友，曾通過信函進行了「一些非常好的對話」。他又稱，中國和美國可以共同解決世界上所有的問題。



圖為2017年，習近平（右）與特朗普（左）舉行工作會談後，在佛州海湖莊園漫步，繼續商討兩國問題。（路透社）

特朗普在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）會見記者，憶述與習近平2017年在海湖莊園的會面，稱雙方花了幾個小時交談，認為習近平是個了不起的人。他又稱，直到2019新冠疫情發生前，他與習近平的關係很好。疫情沒有結束兩人關係，但的確造成影響。但他認為，中國與美國可以一起解決世界的所有問題。

當被問到他有否邀請烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr ZelenskIy）時，特朗普稱沒有正式邀請對方，但「如果他願意來，我希望他能來」。

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他也透露，各國領袖爭相與他會面，自11月大選以來，他已接到100多位現任或候任元首的祝賀電話。「我正在盡力……盡我所能給每個人回電話，但有很多國家」。他表示，希望很快能會見日本首相石破茂，並且願意在明年1月前進行，如果對方有此意願。