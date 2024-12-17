特朗普就撤銷掩口費案定罪動議遭法官駁回

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），涉嫌偽造商業紀錄，向成人片女星支付「掩口費」的案件，法官週一宣布駁回特朗普律師早前就撤銷定罪的動議，認為應維持定罪。據報，特朗普的律師還提出了其他撤銷定罪的理由，目前尚不清楚何時或是否會確定判刑日期。



在一份長達41 頁的裁決中，法官表示特朗普因「偽造商業記錄的明顯個人行為而受到起訴，不會構成侵犯行政部門權力和職能的危險」。但檢方同時表示，在定罪成立的前提下，應為他的下個總統任期提供一些便利。

按照法院程序，此案應自判決後完成判刑，但因特朗普勝選下任總統後遭延後。美國最高法院7月裁定，總統任內享有刑事豁免權，特朗普一方因此要求撤銷定罪。法院上月19日宣布無限期延後裁決，並允許特朗普的律師對駁回此案進行動議。

2024年12月17日，美國佛羅里達州，圖為特朗普在海湖莊園發表講話。（Reuters）

今年5月底，特朗普被裁定掩口費案中34項罪名成立，原定7月11日判刑，之後押後至9月18日，然後再押後到11月26日。按照法官的早前裁決，判刑將無限期延後。