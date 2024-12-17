美國威斯康辛州校園槍擊 少年槍手在內3死 至少5人傷
撰文：蕭通
出版：更新：
美國再度發生校園槍擊案，威斯康辛州（Wisconsin）麥迪遜市（Madison）一所基督教學校，12月16日驚傳槍響，至少造成3人死亡、5人受傷，死者包括槍手。據當局稱，槍手為一名少年、是該校學生，傷者中包括兒童。
麥迪遜警方稱，槍擊事件發生在Abundant Life Christian School，事發在當地上午11點左右。這是一所私立機構，涵蓋幼兒園到12年級，共有約400名學生。社交媒體流傳的現場影片顯示，事發後大批警車、救護車和消防車到場。
警方表示，到場時發現相信是槍手的少年已經死亡。當局未公布其身份，動機亦有待調查。另外兩名死者分別為一名學生，以及一名教師。至少5名傷者送院，但未有公布細節。
槍枝暴力和學校安全向為美國重大社會議題，網站K-12 School Shooting Database的數據顯示，美國今年至少發生322宗校園槍擊事件，是該資料庫1966年設立以來，總數第二多的一年，僅次於去年的349宗。
Luigi Mangione槍殺保險公司CEO：揭示美國醫療體制千瘡百孔？美國2歲男童意外槍殺22歲親媽媽 睡房撿到上膛手槍拿來玩釀悲劇美國拉斯維加斯屋主報案稱家中遭槍擊 反被警連開6槍擊斃｜有片美國阿拉巴馬州一大學發生槍擊案 增至一死16人受傷美國密西西比發生校園槍擊案 打鬥引發槍擊3死8傷