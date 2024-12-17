美國威斯康辛州校園槍擊　少年槍手在內3死　至少5人傷

美國再度發生校園槍擊案，威斯康辛州（Wisconsin）麥迪遜市（Madison）一所基督教學校，12月16日驚傳槍響，至少造成3人死亡、5人受傷，死者包括槍手。據當局稱，槍手為一名少年、是該校學生，傷者中包括兒童。



麥迪遜警方稱，槍擊事件發生在Abundant Life Christian School，事發在當地上午11點左右。這是一所私立機構，涵蓋幼兒園到12年級，共有約400名學生。社交媒體流傳的現場影片顯示，事發後大批警車、救護車和消防車到場。

警方表示，到場時發現相信是槍手的少年已經死亡。當局未公布其身份，動機亦有待調查。另外兩名死者分別為一名學生，以及一名教師。至少5名傷者送院，但未有公布細節。

槍枝暴力和學校安全向為美國重大社會議題，網站K-12 School Shooting Database的數據顯示，美國今年至少發生322宗校園槍擊事件，是該資料庫1966年設立以來，總數第二多的一年，僅次於去年的349宗。