安德魯王子涉「中國間諜」風波　英媒：將缺席王室聖誕節聚會

英國安德魯王子（Prince Andrew）的一名中國朋友及商業合作夥伴被指與中國政府有重要聯繫，捲入「中國間諜」風波。事件持續發酵，英國媒體報道，安德魯王子將不會出席英國王室的傳統聖誕節聚會。



英國衛報17日報道，由於牽涉「中國間諜」風波，約克公爵今年將不會參加在桑德林漢姆莊園（Sandringham House）舉行的英國王室傳統聖誕聚會。

據報道，64歲的安德魯王子將錯過其兄長英王查理斯在諾福克私人莊園（Norfolk estate）舉行的慶祝活動，英國王室45名成員預計將在那裏渡過聖誕節（Christmas Day，12月25日）。

2024年11月9日，英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）、王儲威廉王子（Prince William）、英王查理斯（King Charles III）與一眾王室成員出席在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）活動。（Getty）

英國媒體較早前報道，被懷疑是「中國間諜」的50歲男子代號為H6，曾被授權成為安德魯王子在中國的商業代表。

報道指，2021年H6因反恐相關法規在英國邊境被攔下，安全部門隨後下載並檢視他手機內部資料，英方之後認為H6代表中國共產黨從事秘密活動，利用與安德魯王子的關係展開政治干預。

英國法院12月16日下午裁定，解除對H6保持匿名的禁令，公開其名字為楊騰波（Yang Tengbo），也被稱為Chris Yang。

楊發聲明表示，是他申請解除該命令，以便自己能公開否認間諜指控。他強調，自己不是間諜，「沒有做任何錯誤或非法的事情，英國內政部對我提出的擔憂是沒有根據的」。

安德魯王子辦公室上週表示，他已斷絕與改名男子的一切聯繫。發言人強調安德魯王子是透過「官方渠道」認識改名男子，而兩人「從未討論過任何敏感話題」。

2023年5月6日，英國國王查爾斯（King Charles III）和王后卡米拉（Queen Camilla）的加冕儀式結束後，安德魯王子（Prince Andrew）離開倫敦西敏寺（Westminster Abbey ）。（Reuters）

《衛報》的報道又指，安德魯王子的前妻，約克公爵夫人莎拉（Sarah Ferguson）也將缺席在桑德林漢姆舉行的聖誕節聚會，此舉被視為對其前夫的支持。

據報道，兩人計劃在他們共同居住的伯克郡（Berkshire）溫莎大公園（Windsor Great Park）的皇家小屋（Royal Lodge）渡過這一天。