中國女移民澳洲遇害　警尋獲第2具遺體疑為台灣丈夫　2疑犯逃海外

澳洲悉尼一名中國移民女子遭殺害並棄屍在機場附近叢林，她的台灣丈夫同時失蹤。警方12月17日表示，他們再發現一名男子屍體，疑似是失蹤的台灣丈夫。警方指，2名疑犯可能已逃往台灣、中國。



根據警方說法，33歲女死者是來自中國的移民，名為李卓君（Zhuojun ‘Sally’ Li，音譯），她母親11月便向警方報案稱其失蹤。

12月9日早上，悉尼警方接獲報案稱，在悉尼機場附近一處叢林發現一具膠袋包裹的女屍，屍體嚴重腐爛，可能已放置數星期甚至數月。經DNA檢測，警方之後證實女屍為李卓君。

李卓君的丈夫來自台灣，名為陳家寶（Jai-Bao ‘Rex’ Chen，音譯），身高165至170厘米，身材苗條、黑髮、棕色眼睛，目前下落不明。

警方相信該車輛可能涉及運送李卓君的屍體，車輛不在這對夫妻中任何一人名下，故此或涉及第三方。警方15日已恢復尋找陳家寶的工作。

警方17日下午對媒體表示，下午2時左右，警方在一條小溪中發現第二具淹沒在水中並被樹葉覆蓋的遺體，距離發現李卓君遺體的地方僅10米。

警方懷疑這具遺體便是陳家寶，推測最少2人涉案，2名疑犯謀殺這對夫婦並將屍體扔在公園後逃往台灣、中國。

警方指，這是一次有針對性的攻擊，可能的動機之一或是金融債務。

根據警方發布的閉路電視畫面，一輛銀色豐田Avensis汽車11月30日凌晨Botany的Foreshore Road北面，而李卓君遭棄屍的地方正好是Botany區的Sir Joseph Banks叢林。

中國駐悉尼總領事館16日在微信公眾號發表聲明，稱對此案高度重視，並願意向澳洲警方提供協助。