「聯邦勞動英雄」命喪滑板車爆炸　俄羅斯三防部隊司令何許人？

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）12月17日在莫斯科東南部一場爆炸事件中身亡。路透社指，基里洛夫是俄羅斯核生化防護部隊負責人。梅德韋傑夫把基里洛夫稱為真正的、無限忠於職守俄羅斯愛國者。



基里洛夫1970年7月13日出生於俄羅斯中部的科斯特羅馬（Kostromskaya），現年54歲，已婚並育有2個兒子，畢業於科斯特羅馬防化兵高級軍事指揮學校。

俄羅斯聯邦偵查委員會表示，俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）在2024年12月17日的莫斯科東南部爆炸事件中身亡。（網上圖片）

他2014年9月至2017年4月任蘇聯元帥季莫申科俄羅斯化學防禦工廠軍事學院院長，2017年4月成三防部隊負責人，完成國內外的反恐任務，參與揭露敘利亞白頭盔的挑釁行為，並參與消除天災人禍的後果。

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在新冠（COVID-19）疫情期間，國防部曾在基里洛夫的領導下開發用於檢測新冠病毒RNA試劑。2023年8月，他為參加特種作戰的索爾採佩科夫機組人員頒獎。

基里洛夫2021年被授予「俄羅斯聯邦勞動英雄」榮譽稱號，還榮獲過「軍事功績」勳章、「祖國功勳」四級和三級勳章，以及三級「傑出軍事服務」獎章和「軍事英勇」獎章二級。

發生什麼事？

事發於17日上午6時12分，莫斯科東南部梁贊大街發生不明爆炸裝置爆炸。爆炸裝置放置在一座公寓樓入口附近的滑板車上。建築物一樓至三樓窗戶破碎，單元入戶門受損，有2人死亡。裝置威力約為200克TNT。俄方其後證實死者為基里洛夫及其助理。

爆炸瞬間：