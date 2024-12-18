涉槍殺保險公司CEO　Luigi Mangione被控一級謀殺等11項罪名

涉嫌在12月4日槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione，於17日被起訴犯下一級謀殺、二級謀殺、非法持有武器以及偽造文書等11項罪名。



路透社和美媒17日，起訴書指控Luigi Mangione謀殺湯普森，是意圖透過恐嚇或脅迫的手段影響政府部門的政策。

曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg Jr.）強調，這種有預謀、有針對性的槍枝暴力行為不能、也不會被容忍。布拉格的辦公室指，如果罪名成立，Luigi Mangione將面臨終身監禁，不得假釋。

2024年12月17日，曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg Jr.）在記者會上宣布，Luigi Mangione因涉槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）被控謀殺罪。（Reuters）

美媒稱，一級謀殺指控並不常見，因為它需要某些特定的犯案要素。根據紐約法律，一級謀殺僅適用於少數嚴重情節，包括受害者是法官、警察和急救人員、案件涉及僱傭謀殺等情況。

紐約市警察局長傑蒂施（Jessica Tisch）表示：「今天使我們離為湯普森及其家人伸張正義以及確保紐約市法治的首要地位又近了一步。」