Luigi Mangione涉殺保險公司CEO被捕　曾批對方寄生蟲應有此報

涉嫌在12月4日槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson）的疑犯Luigi Mangione，在潛逃5日後於賓夕法尼亞州落網，他昨日換上囚服被押解至案發地紐約時，忽然轉頭大喊「這完全脫離現實，侮辱美國人的智慧」。外媒最新披露，他犯案前曾留下字條狠批「這些寄生蟲應有此報」（these parasites had it coming）。



從網上流傳的片段可見，Mangione在發言後立即被警員推到牆壁制服，並被帶離現場。美國有線新聞網絡（CNN）披露他在社交媒體上與其他用戶的聊天內容，指疑犯曾批評美國的醫療保健費用非常昂貴，並「對英國國有化醫療系統表示羨慕」。

2024年12月10日，美國賓夕法尼亞州，圖為疑犯被捕時所拍攝的組合圖片。（Altoona Police Department Via Reuters）

《紐約時報》昨日引述警方紀錄，指在Mangione被捕時檢獲一份手寫字條，指自己的舉動是對醫療保健行業「涉嫌腐敗」和「權力遊戲」的直接挑戰。警方調查後指，疑犯「很可能將自己視為某種英雄」，才決定採取行動。

2024年12月10日，美國賓夕法尼亞，圖為疑犯出庭前大聲喊叫，被警員制服。（Reuters）

報道指，Mangione在字條中厲聲譴責大型醫療保險公司的權力日益增長，卻只關心「巨額利潤」、不顧美國民眾的福祉。他堅稱殺湯普森「是不得不做的事情」，還指「這些寄生蟲應有此報」。

Mangione在賓州被控非法持槍等5項罪名，亦被紐約市檢察官起訴二級謀殺罪等5項罪名，他下一步將被押至紐約受審。