Luigi Mangione涉殺保險公司CEO被捕　網上卻漲粉數萬還有人籌款

美國26歲疑犯曼吉奧(Luigi Mangione)涉嫌槍殺美國聯合健康保險(United Healthcare)行政總裁湯普森(Brian Thompson),12月9日在賓夕法尼亞州被捕。令人驚訝的是,他在網上反而獲得不少「粉絲」,在社交網站增加數以萬計的的追蹤者,還有人為他籌款,既有外媒指此反映出這些人士對美國醫療保險制度的不滿,也有不少人關注曼吉奧的外表。



曼吉奧被捕後,他在社交平台X(舊稱Twitter)、Instagram、Facebook上的賬號意外增加幾萬追蹤者,據美媒TMZ指,他的Instagram戶口本來只有975名追蹤者,之後增至逾2.7萬人。他在X的粉絲數更是升至逾28萬。

網上更出現話題標籤#FreeLuigi (解放曼吉奧),支持者將他描述為反建制鬥士,也有些貼文更關注他的外表,甚至有人為他籌款支付法律費用。

12月4日,有人在籌款網站GiveSendGo創建頁面,目標是為曼吉奧籌集20萬美元以幫他支付法律費用,截至10日籌款約5967美元。在GoFundMe也曾出現類似籌款。

眾籌網站GiveSendGo上有民眾發起為Luigi Mangione籌款,截至2024年12月10日,籌款數字為5967美元(givesendgo.com)

Luigi Mangione 2020年畢業於賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania),擁有電腦科學學士及碩士學位。他經常在社交平台上分享照片及分享觀點。

印媒《經濟時報》指,當地部份民眾對於曼吉奧的支持反映出對美國醫療保險制度的不滿,例如一些網民在評論此事時,講述對保險索償被拒絕的不滿。

警方如今仍在調查曼吉奧犯案動機,並找到曼吉奧的3頁手寫文件,內容提及他對美國企業的不滿。

圖為聯合健康保險(UnitedHealthcare )行政總裁湯普森(Brian Thompson)。(UnitedHealthcare圖片)

案發現場證物也證明這一點:三顆彈殼分別刻有「delay」、「deny」及「defend」等文字,與一本批評保險業的書名《Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It》(《延遲、拒絕、抗辯:為何保險公司拒絕理賠和你可以如何應對》)吻合。

