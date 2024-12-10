Luigi Mangione涉殺保險公司CEO被捕　網上卻漲粉數萬還有人籌款

美國26歲疑犯曼吉奧（Luigi Mangione）涉嫌槍殺美國聯合健康保險（United Healthcare）行政總裁湯普森（Brian Thompson），12月9日在賓夕法尼亞州被捕。令人驚訝的是，他在網上反而獲得不少「粉絲」，在社交網站增加數以萬計的的追蹤者，還有人為他籌款，既有外媒指此反映出這些人士對美國醫療保險制度的不滿，也有不少人關注曼吉奧的外表。



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曼吉奧被捕後，他在社交平台X（舊稱Twitter）、Instagram、Facebook上的賬號意外增加幾萬追蹤者，據美媒TMZ指，他的Instagram戶口本來只有975名追蹤者，之後增至逾2.7萬人。他在X的粉絲數更是升至逾28萬。

網上更出現話題標籤#FreeLuigi （解放曼吉奧），支持者將他描述為反建制鬥士，也有些貼文更關注他的外表，甚至有人為他籌款支付法律費用。

12月4日，有人在籌款網站GiveSendGo創建頁面，目標是為曼吉奧籌集20萬美元以幫他支付法律費用，截至10日籌款約5967美元。在GoFundMe也曾出現類似籌款。

眾籌網站GiveSendGo上有民眾發起為Luigi Mangione籌款，截至2024年12月10日，籌款數字為5967美元（givesendgo.com）

Luigi Mangione 2020年畢業於賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania），擁有電腦科學學士及碩士學位。他經常在社交平台上分享照片及分享觀點。

印媒《經濟時報》指，當地部份民眾對於曼吉奧的支持反映出對美國醫療保險制度的不滿，例如一些網民在評論此事時，講述對保險索償被拒絕的不滿。

警方如今仍在調查曼吉奧犯案動機，並找到曼吉奧的3頁手寫文件，內容提及他對美國企業的不滿。

圖為聯合健康保險（UnitedHealthcare ）行政總裁湯普森（Brian Thompson）。（UnitedHealthcare圖片）

案發現場證物也證明這一點：三顆彈殼分別刻有「delay」、「deny」及「defend」等文字，與一本批評保險業的書名《Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It》（《延遲、拒絕、抗辯：為何保險公司拒絕理賠和你可以如何應對》）吻合。

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