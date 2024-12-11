疑犯涉殺保險公司CEO卻人氣急升　網上湧現周邊商品　平台急下架

美國聯合健康保險（United Healthcare，UNH）行政總裁湯普森（Brian Thompson）遭槍殺，疑犯曼吉奧（Luigi Mangione）12月9日在賓夕法尼亞州落網，他被捕後反而人氣急升，除了社交網站追蹤人數大增，網上更湧現圍繞此案的「周邊產品」，這些商品遭亞馬遜下架，在eBay則仍買得到。



2024年12月10日，美國賓夕法尼亞，圖為疑犯出庭前大聲喊叫，被警員制服。（Reuters）

曼吉奧被捕後，網上出現不少同情者，有人把他描述為反建制鬥士，更有人發起為他籌款。外媒指此反映出外界對美國醫療保險制度的不滿，例如一些網民在評論此事時，講述對保險索償被拒絕的不滿。

+ 2

網絡平台湧現的「周邊產品」，不少是印有「否認」、「辯護」、「罷免」（deny、defend、depose）等字眼的商品，包括馬克杯、T恤、連帽衫等。

在案發後，警方表示在槍殺現場發現數枚彈殼，上面正是印有「否認」、「辯護」、「罷免」字眼。

這些字眼疑似與書籍 《延遲、拒絕、抗辯：為何保險公司拒絕理賠和你可以如何應對》（暫譯，Delay, Defend, Deny: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It）有關。書中對美國私營醫保系統持批評態度。

亞馬遜公司9日表示，經商家同意後，已從網站刪除這些商品。

美媒報道，據稱下架商品上的文字違反亞馬遜規定；但線上拍賣網站eBay還能買到類似商品，因未違反其規定。但eBay發言人也表示，美化或煽動暴力的物品，包括慶祝湯普森被殺案的物品，都是被禁止。