疑犯涉殺保險公司CEO卻人氣急升　網上湧現周邊商品　平台急下架

美國聯合健康保險(United Healthcare,UNH)行政總裁湯普森(Brian Thompson)遭槍殺,疑犯曼吉奧(Luigi Mangione)12月9日在賓夕法尼亞州落網,他被捕後反而人氣急升,除了社交網站追蹤人數大增,網上更湧現圍繞此案的「周邊產品」,這些商品遭亞馬遜下架,在eBay則仍買得到。



2024年12月10日,美國賓夕法尼亞,圖為疑犯出庭前大聲喊叫,被警員制服。(Reuters)

曼吉奧被捕後,網上出現不少同情者,有人把他描述為反建制鬥士,更有人發起為他籌款。外媒指此反映出外界對美國醫療保險制度的不滿,例如一些網民在評論此事時,講述對保險索償被拒絕的不滿。

網絡平台湧現的「周邊產品」,不少是印有「否認」、「辯護」、「罷免」(deny、defend、depose)等字眼的商品,包括馬克杯、T恤、連帽衫等。

在案發後,警方表示在槍殺現場發現數枚彈殼,上面正是印有「否認」、「辯護」、「罷免」字眼。

這些字眼疑似與書籍 《延遲、拒絕、抗辯:為何保險公司拒絕理賠和你可以如何應對》(暫譯,Delay, Defend, Deny: Why Insurance Companies Don’t Pay Claims and What You Can Do About It)有關。書中對美國私營醫保系統持批評態度。

亞馬遜公司9日表示,經商家同意後,已從網站刪除這些商品。

美媒報道,據稱下架商品上的文字違反亞馬遜規定;但線上拍賣網站eBay還能買到類似商品,因未違反其規定。但eBay發言人也表示,美化或煽動暴力的物品,包括慶祝湯普森被殺案的物品,都是被禁止。