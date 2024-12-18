澤連斯基將晤歐洲各國領導人 稱或討論部署外國維和部隊議題
撰文：劉耀洋
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月17日表示，他在明日舉行的歐洲領導人會議上可能會提出在烏克蘭部署外國維和部隊的可能性。
路透社17日報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在2月首次提出這上述可能性；其後，澤連斯基於9日首次公開提出在烏克蘭加入北約之前，在當地部署外國部隊的想法。
澤連斯基在回答記者關於會否在會議中討論相關問題時暗示，他可能會歐洲各國領導人討論部署外國維和部隊。他說：「每個出席會議的人都有權利提出這個或那個問題。」
澤連斯基預計，屆時他與各國領導亦會討論長程防衛能力、歐美盟友在烏克蘭投資生產武器，以及安全保證等議題。
與澤連斯基一同出席記者會的波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則重申，波蘭不考慮向烏克蘭派遣軍隊，但指他們是烏方最堅定的支持者之一，將竭盡全力使烏克蘭成為北約成員國。
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