美國現首宗人類感染禽流感重症病例　病人正留醫情況危殆

美國疾病管制與預防中心（CDC）12月18日稱，路易斯安那州（Louisiana）一名感染H5N1禽流感的重症病人已入院接受治療，是美國首宗類似病例。



路透社18日報道，路易斯安那州衞生部門在聲明中表示，該病人患有禽流感相關呼吸道疾病，目前情況危殆。病人年齡超過65歲，且患有基礎疾病嚴重，增加了發生併發症的風險。

圖為2024年8月10日路透社拍攝的設計圖片，相中是一支貼着標籤的試管。標籤印有「對禽流感檢測呈陽性反應」字樣。（REUTERS）

CDC指出，來自病人的部份病毒基因組數據顯示，該病毒屬於D1.1基因型（D1.1 genotype），是最近在美國的野生鳥類家禽及加拿大、華盛頓州的人類感染病例中發現的病毒類型。

CDC國家免疫和呼吸系統疾病中心負責人扎斯卡拉基斯（Demetre Daskalakis）在受訪時表示，這也是美國第一個與自家後院家禽而非商業家禽有關的病例。

圖為2024年6月10日路透社拍攝的設計圖片，相中是一支貼着標籤的試管，標籤印有「對禽流感檢測呈陽性反應」字樣，背景則是一面美國國旗。（Reuters）

報道稱，自4月以來，美國已錄得61宗人類感染H5禽流感的病例，其中大部分是乳牛禽流感疫情期間染病的乳牛場工人。