美國兩滯留太空人返航再延誤　8天任務變10個月

美國太空總署（NASA）當地時間17日表示，滯留在國際太空站的兩名太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams），其返回地球的時間將進一步延遲，預計至少延至明年三月底。這一延遲使得兩太空人本應在國際太空站停留的8天時間延長至近10個月。



圖為2024年4月25日，美國太空人威爾莫爾（Barry Wilmore）和威廉姆斯（Sunita Williams）於佛羅裡達州進行飛行測試前合影。（Reuters）

今年6月5日，美國太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）與威廉姆斯（Suni Williams）執行「星際客機」（Starliner）的首次載人任務，原定於六月起飛一周後返航。但後因推進器故障等問題，兩人返航計劃一再延後，迄今仍未返回地球。兩人原定明年二月返航，但美國太空總署（NASA）后又宣布，返航計劃將進一步延遲至3月底。

美國太空總署（NASA）稱，此次再延誤不會對太空人造成任何風險。NASA在聲明中表示：「國際太空站在11 月接收了兩次補給飛行，補給飛行器有攜帶太空人所需的一切物品，包括食物、水、衣服和氧氣。」