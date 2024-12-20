澳洲大選前再限制移民數量　部分學生簽證處理速度或被放慢

澳洲將對學生簽證處理的優先程度分級，以期放緩部分學生簽證處理速度，控制國際學生人數增長。這是政府在大選前削減移民數量的最新手段。



澳洲教育部長克萊爾（Jason Clare）12月19日表示，當局將把留學簽證處理分為高度優先和標準優先兩檔，當局將優先處理可持續運營的大學和學院的簽證申請。

根據新規定，教育機構在達到國際學生配額的80%之前，獲得簽證快速批准，但到達配額後，國際學生簽證處理的速度就將放緩。

澳洲墨爾本大學教學大樓。（墨爾本大學Facebook專頁）

財政部長加拉格爾（Katy Gallagher）同日接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時說，這一變化將確保簽證申請的處理方式能夠管控好學生數量，同時確保申請可以流向地區大學和小型學府。

澳洲將在2025年5月27日舉行大選，工黨政府正在設法控制新移民數量。預計大選過後，移民數量將成為一個主要問題。反對黨指責政府未能控制淨移民人數，從而加劇全國住房短缺問題，導致澳洲各地的房價和租金飆升。

聯邦政府早前計劃將各院校的招生人數限制在27萬以內，但提案因反對黨阻止而未在國會獲得通過。這份部長級指示成為限額計劃的備選方案。

澳洲本財年的海外淨移民人數從5月的26萬上調至34萬，入境的留學生則有所減少。上周公佈的數據顯示，在截至今年6月的12個月中，持學生簽證進入澳洲的人數降低到20萬7000人，比去年少7萬多人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

