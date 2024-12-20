西班牙警方破失蹤懸案　全靠Google Maps意外「助攻」

西班牙警方近期偵破1宗謀殺案件，而破案關鍵竟是「Google Maps」（谷歌地圖），警方意外在街景地圖上發現嫌犯運送疑似屍體包裹的畫面，後續循線還真的找到屍體，並意識到他正是去年11月起就被通報失蹤的1名古巴男子，最終更藉此逮捕2人。



《鏡報》報道，這宗事件發生在西班牙北部索里亞省（Soria）僅有56人居住的小村莊安達盧斯（Andaluz），來自古巴的男子去年11月來到此地後消失地無影無蹤，後續被家屬通報失蹤，當地警方在過去1年的時間理苦無線索，直到有警員意外發現Google Maps提供的街景照片，這才找到破案關鍵。

西班牙警方意外在街景地圖上發現疑似有人運送屍體的畫面，最後成功偵破1宗謀殺案。（SOLARPIX.COM）

西班牙警方意外在街景地圖上發現疑似有人運送屍體的畫面，最後成功偵破1宗謀殺案。（SOLARPIX.COM）

據悉，Google Maps的街景畫面中，恰巧拍到1名穿著藍色牛仔褲、藍色外套的男子在光天化日之下將一個疑似裝有死者屍體的白色大塑膠垃圾袋放入1輛紅色汽車中，警方坦言：

這張照片是破案的線索之一。

警方後續根據這張照片，循線找到被埋在1處墓地的古巴男子屍體。（Google Maps截圖）

警方後續根據這張照片，循線找到被埋在1處墓地的古巴男子屍體，接著再藉此逮捕2名疑犯：死者的妻子和她的前男友。

據悉，死者平時住在古巴，去年11月飛往西班牙卻發現他的妻子一直在當地與前男友聯手欺騙自己，更沒想到遭2人殺害，而死者妻子的前男友正是Google街景中拍到、正在運送屍體的男子，而古巴男子被埋的目的距離照片拍攝處僅15分鐘的車程。

此外，死者在失蹤前曾向家人傳訊說：

我遇到了一位女孩。

這則訊息目前被認為是2名兇手痛下殺手後用其手機所傳，當局其後對2人的房屋和車輛進行搜查，才發現與案件有關的證據，不過Google Maps的街景仍是破案關鍵，其餘案情則需後續調查才能釐清。

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