韓國老人Google Maps驚見自家客廳被360度任看　疑電腦遭黑客入侵

10月15日，據《韓聯社》報道，一名80歲的韓國老人在Google Maps（谷歌地圖）的「街景視圖」上意外發現，自家客廳被360度全方位展示。



當事人表示，自己並未上傳過相關照片，因此質疑自家電腦可能被黑客入侵，Google Maps圖像上傳系統也存在侵犯個人隱私的問題。

Google隨後刪除了相關照片，但並未向當事人做出任何道歉和說明（點擊放大瀏覽）：

據報道，家住首爾市恩平區的一位80歲老人近日學會在電腦上使用Google Maps的「街景視圖」功能，以此來消磨時間。

然而，老人在9日查看自家公寓街景時嚇了一跳。在他點擊所住公寓具體樓層查看照片時，竟發現自家客廳360度的全景照片正在被公開展示。照片中，家中客廳、廚房、地板、天花板都被一覽無餘。

報道稱，Google系統中顯示這張室內全景照片在是在2019年11月由用戶本人上傳的。對此，老人表示，根據照片中家裏客廳的樣子，可以推斷拍攝時間大概是在2013年左右。當時，為了防止家中幼兒摔倒受傷，客廳地面鋪設了很多海綿地板軟墊。

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此外，老人聲稱，自己最近才學會使用Google Maps「街景視圖」功能，此前根本不知如何拍攝全景照片，更別提親自上傳了。

同時，老人的家人們也同樣表示，沒有拍攝並上傳過相關照片。因此，老人質疑家中電腦可能被黑客入侵，Google Maps的圖像上傳系統也存在侵犯個人隱私等問題。

老人表示，Google這樣的做法非常不負責任，一想到有人看著自己的私生活，就感到非常的不安和不快。稍早前，老人也曾給Google方面打過電話，但沒有人接聽，因為聯繫不上，就連要求刪除照片都很困難。

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事後，Google向《韓聯社》表示，「經確認，我方判斷相關圖像是由使用者提供的」，「Google重視保護使用者個人資訊，不會在街景視圖中收集個人住宅內部圖像。

同時，Google Maps的用戶同樣也適用於相關條款，一經發現違規行為，將會刪除相關圖片，並封號處理」。

該報道一出，立即引發了韓國網民的關注和討論。有人認為這是老人忘記自己上傳過相關照片而引發的烏龍事件，但也有很多人同樣對Google方面提出了「侵犯隱私」的相關質疑。

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