比利時查票員遭乘客投訴　更成為政治爭議　全因「多聲道」累事？

比利時是一個多語言國家，不過當地最近就有鐵路公司查票員就捲入語言爭議，甚至演變成政治爭議。



《衛報》12月19日報道，事主艾巴（Ilyass Alba）是比利時國鐵（SNCB）的查票員，他在Facebook講述事件，指自己10月某個早上繁忙時間一班由梅赫倫（Mechelen）開往布魯塞爾（Brussels）的列車上當值。

艾巴提到，乘客上車時，他以荷蘭語「早晨」（goeiemorgen）及法語「你好」（bonjour）打招呼，不過就惹來一名說荷蘭語的乘客不滿，指列車尚未到達布魯塞爾，因此他應該只說荷蘭語。

根據比利時的語言規定，查票員理論上只可以在布魯塞爾及另外數個雙語地區才「雙聲道」，事件亦令艾巴遭投訴。比利時的語言使用委員會稱正調查事件，並會要求SNCB就執行語言政策提供資料。

比利時北部民眾主要是說荷蘭語，南部則以法語為主。艾巴的遭遇在當地政壇引起極大迴響，操法語的交通部長吉爾基內特（Georges Gilkinet）在國會被問到事件時，認為像比利時這種小國，區域邊界不時重疊。他表示SNCB的查票員應優先提供「具質素的歡迎」，以及確保所有乘客充分知會，因此用多國語言打招呼他並感到意外。

捲入語言爭議的比利時國鐵員工艾巴。（facebook/ilyass2）

SNCB則覺得在實施語言政策上展示彈性，指以多國語言打招呼只是友好表現，因此公司感謝查票員的這個小舉動。