全球首部性工作者勞動法生效　比利時予產假退休金等保障

比利時的全球首部性工作者勞動法，12月1日生效。該法確保性工作者擁有僱傭合約和法律保護，獲得病假、產假薪資和退休金等權利。不過，這些保護不包括在自家工作、脫衣舞及未經規管的色情交易。



圖為2024年11月29日，比利時布魯塞爾市中心舉行聖誕節「冬季奇蹟」（Plaisirs d'Hiver，Winter Pret）慶祝活動，布魯塞爾大廣場（Brussels' Grand Place）在燈光秀中被照亮。（Reuters）

圖為2024年11月29日，比利時布魯塞爾市中心舉行聖誕節「冬季奇蹟」（Plaisirs d'Hiver，Winter Pret）慶祝活動，布魯塞爾大廣場（Brussels' Grand Place）在燈光秀中被照亮。（Reuters）

比利時於2022年予性工作合法化，但沒有為性工作者提供任何保護，包括失業救濟或健康保險等勞工權利。為結束當中的灰色地帶，國會今年5月投票通過相關勞動法規，以打擊性工作者遭虐待和剝削。

根據法律規定，性工作者有權拒絕特定顧客，又或實施特定行為，他們不能因此而被解僱。僱主必須具有「良好品格」，在比利時有營業住所；他們還必須確保其場所配備緊急按鈕、乾淨的床單、淋浴和保險套等。

比利時性工作者聯盟將該法律描述為，向前邁出的一大步，結束了對性工作者的法律歧視。但該組織表示，這些規則可能「被利用」，某些城市以「安全」和「衛生」為名排擠合法的性工作。

亦有女權主義組織批評了這項法律。認為是等同接受性別歧視暴力，容許人口販運的存在，而不是與之鬥爭。