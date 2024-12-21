曾捕獲「日本一」藍鰭吞拿魚　日本漁夫遇難葬身青森海域

日本東北青森縣對開海域12月19日發生漁船翻沉事件，船上2人1死1失蹤，當局其後證實下落不明的船長亦喪生。



日本放送協會（NHK）及《讀賣新聞》21日報道，青森海上保安部表示，失蹤的漁船「第二十八光明丸」船長藤枝亮一遺體已被發現。

報道指，「第二十八光明丸」19日失蹤後，海上保安部及當地漁業人士展開搜索，最終在19日早上10時左右於在青森縣大間町大間崎對出約600米的弁天島海面發現一名男子昏迷，救起後證實死亡，經家屬認屍後，證實死者就是70歲的藤枝亮一。

「第二十八光明丸」船長藤枝亮一目前仍然失蹤，圖為他在2019年接受訪問。（RAB青森放送）

事發於19日，藤枝與55歲的船員須藤愛教乘坐「第二十八光明丸」出海，與其他同業為新年豐洲市場首次競投捕漁，但船隻並沒有按原定時間回航，漁民協會同日晚上8時向青森海上保安部求助。

當局出動多艘船隻及飛機搜索，在19日晚上9時10分左右在大間埼燈塔東北偏東約3公里的海面救起昏迷的須藤，他當時有穿上救生衣，惟送院後證實不治。

大間漁民協會表示，在同日晚上11時22分左右於大間埼燈塔東北偏東約2公里的海域發現相信是「第二十八光明丸」的蹤影，當時它已翻沉。

藤枝曾在2019年釣起一條藍鰭吞拿魚，於當年的初次競投中，由壽司連鎖店壽司三昧社長木村清以高價3.3億日圓投得，成為一時佳話。