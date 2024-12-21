換穿冬衣皮膚紅腫發痕？內或藏萬千塵蟎　日媒推薦6解決方法

當換上冬季衣物後，如果會感到身體發癢、紅腫並且打噴嚏或流鼻水，如同被蟲咬，那很可能是衣服上有塵蟎所導致。日媒指，人們平時以為是冬天季節性過敏導致的症狀，其實很可能來自蟄伏在冬衣中的塵蟎。報道提供了6種解決這個問題的方法。



日本雜誌《ARUHI》發文表示，放置較長時間的冬季衣物中容易藏有塵蟎，不僅叮咬人時會感到皮膚痕癢，有時還有過敏症狀。

戶塵蟎（house dust mite）是家居環境中常見的蟎蟲，容易蟄伏在放置過久的衣物中。（網上圖片）

塵蟎體長在1毫米以下，肉眼難以發現。被它叮咬後會產生強烈癢感，有時還伴隨着炎症。蟎蟲喜歡攝氏20到30度的溫暖、潮濕環境，特別是在6到9月期間，容易滋生蟎蟲。另一方面，它們無法在攝氏60度以上的高溫或乾燥環境生存。有的塵蟎還喜歡以人類油脂、皮屑和污垢為食，這些都容易在衣物上積攢。

針對衣物中的塵蟎問題，文章提出6種解決和預防方案:

換冬衣前先清洗衣物

家用洗衣機在清洗時能去除一部分塵蟎。（Getty Images）

存放較久時間的衣物在上身前，應該先進行清洗，既能洗去皮脂和污垢，又能殺死部分塵蟎。清洗後在陽光下晾曬也能進一步除蟎。

使用除蟲劑、驅蟲片

有些驅蟲噴霧也能對塵螨起作用。（網上圖片）

市面上出售的驅蟲劑也能有效保護衣服免受塵蟎侵，可以先噴上除蟲噴霧，再將衣物掛起來晾乾。將衣物存放在儲物箱時，放驅蟲片、噴除蟲劑也很有效，也有無臭味的相關產品。

將衣物放在乾燥環境

蟎蟲偏好潮濕、溫暖的環境，因此把衣物放在通風良好、保持乾燥的區域；或者在衣物箱中放入乾燥劑、使用風扇保持空氣流通，避免濕氣聚集。

避免過度擠壓衣物

應避免將衣物過度擠壓（ig@daiso_official）

在收納衣物時為了節省空間，可能會把衣物箱塞得過滿，並且減少空氣接觸，時間一長就會積聚水分、吸引蟎蟲。最好還是把衣物放置在足夠的空間內。

烘乾或熨燙衣物

使用乾衣機或熨斗加熱衣服會更有效，如果衣服暴露在60攝氏度以上的高溫中，大多數塵蟎就無法生存。

送給專門店家處理

材質精貴或設計時尚的衣物需要呵護，可能無法直接機洗、滾筒烘乾或高溫熨燙。若是如此，最好使用洗衣店的干洗和養護服務，也有除蟲公司提供專門的防蟎、除蟎服務。根據自身情況選擇相關服務，能更好地避免衣物中出現塵蟎的現象。