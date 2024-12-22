北京宣布制裁加拿大2機構及20成員　禁中國境內活動及不批簽證

中國外交部網站12月22日發布聲明，決定對加拿大2家機構及共20名機構人員採取反制措施。這2家機構為加拿大「維吾爾人權倡導項目」與「加拿大西藏委員會」。



中方聲明表示，依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對加拿大「維吾爾人權倡導項目」（Uyghur Rights Advocacy Project）、「加拿大西藏委員會」（Canada Tibet Committee）採取反制措施。

措施包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

加拿大「維吾爾人權倡導組織」遭到中國制裁。（X/ @Uyghuradvocacy）

至於20名機構人員，同樣凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止在中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

其中15人是「維吾爾人權倡導項目」成員，5人是「加拿大西藏委員會」成員。

根據名單，「維吾爾人權倡導項目」相關人員包括執行主任穆罕默德·土赫提（Mehmet Tohti），政策及宣傳主任賈絲明·凱因特（Jasmine Kainth），法律顧問戴維·馬塔斯（David Matas）、薩拉·泰什（Sarah Teich）、約翰·帕克（John Packer）、克萊夫·安斯利（Clive Ansley）、約納·戴蒙德（Yonah Diamond）、賈絲廷·柏納茨（Justine Bernatchez）、林登·達萊斯（Linden Dales），政策顧問查爾斯·伯頓（Charles Burton）、瑪格麗特·麥凱格·約翰斯頓（Margarett Mccuaig Johnston）、馬庫斯·科爾加（Marcus Kolga）、斯科特·西蒙（Scott Simon），研究顧問康納·希利（Conor Healy）、傑弗里·阿哈龍（Geoffrey Aharon）等，共15人。

「加拿大西藏委員會」相關人員包括主席桑佩·拉隆巴（Samphe Lhalungpa），副主席路易莎·杜蘭特（Luisa Durante），執行董事謝拉普·特欽（Sherap Therchin），董事艾麗莎·馮·拜爾（Eliza von Baeyer），社區活動經理永東丹增（Youngdoung Tenzin）等，共5人。