眾院報告：特朗普前司法部長人選蓋茨　長期嫖娼吸毒涉未成年少女

曾獲美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）提名出任司法部長、後因爭議太大自動退出的前眾議員蓋茨（Matt Gaetz），12月23日被眾議院道德委員會公布一份長37頁調查報告，內容指他在國會任職期間，至少20次向12名女性共支付9萬美元，大部份涉及性交易及吸毒，當中包括一名17歲少女。



圖為2024年12月22日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）在亞利桑那州鳳凰城出席保守派的AmericaFest 活動。（Reuters）

蓋茨於23日上午緊急入稟法院，要求阻止道德委員會發表該報告，指他已經辭任眾議員，按慣例調查報告不會再披露。不過，在法院尚未有裁定前，委員會已公開報告。蓋茨的律師批評，該報告包含「不真實和誹謗性資訊」。

委員會的調查結果認為，有大量證據表明，42歲的蓋茨在2017年至2020年間，違反了眾議院一系列規則，以及州和聯邦法律，包括禁止嫖妓、涉及未成年人的法定強姦、非法吸毒、違規贈禮、濫用特權，以及妨礙國會調查等。

2024年10月31日，美國內華達州，共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）出席共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）的競選集會時向台下觀眾揮手致意。（Reuters）

報告認為，蓋茨曾參與以性交易為目的跨州運送女性。報告提到，一名被稱為「受害者A」的證人向委員會宣稱，2017年在一次聚會上與蓋茨發生兩次性關係，當時她尚未成年，事後共收到400美元現金，她認為是性行為的報酬。不過，她承認當時未告知蓋茨未滿18歲。

另外，報告指蓋茨2018年曾赴巴哈馬，是收受超出允許限度的豪華旅行招待。