聖誕「醜毛衣」俗氣但應節！　近年再次爆紅全靠這電影

聖誕節於12月25日到來，除了閃爍的聖誕樹、槲寄生、蛋酒、聖誕襪外，近十年來，聖誕醜毛衣（Ugle Christmas Sweater）已經成為聖誕節文化中不可或缺的新元素。這種毛衣通常是紅白綠三色，上面至少有個聖誕主題圖案，例如雪人、彩帶、馴鹿或拐杖糖，雖然俗氣又花俏，但也溫暖且純真。你知道聖誕醜毛衣其實已誕生超過半世紀嗎？本文為您介紹它的崛起史。



美媒報道，聖誕主題毛衣於1950年代開始出現，最初稱為「叮噹鈴毛衣」（Jingle Bell Sweaters），沒有今天的版本那麼俗氣；儘管有些電視名人，特別是歌手杜尼根（Val Doonican）和安迪威廉斯（Andy Williams），很喜歡這種毛衣，但其在市場上仍不太受歡迎。

各式各樣的醜毛衣，有你喜歡的款式嗎？（按圖了解）



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直到1980年代，這種服裝才開始成為主流，得歸功於流行文化和喜劇，例如蔡斯（Chevy Chase）在《國家諷刺漫畫聖誕假期》（National Lampoon's Christmas Vacation）中飾演的傻爸爸角色格里斯沃爾德（Clark Griswold），將聖誕醜毛衣變成了笨拙但討人喜歡的歡樂表達。雪花圖案的毛衣並不被認為很酷，但它散發着聖誕節氣息，常出現在辦公室派對和聖誕節當日聚會。

然而，這種復興並沒有持續很長時間。1990年代，聖誕醜毛衣的人氣逐漸消退，只有不懂時尚的老親戚才會想到穿或送禮。到了新千禧年，這件單品都被廣泛認為是失敗穿搭。

之後，2000年代初期的電影《BJ單身日記》（Bridget Jones's Diary）中，Mark Darcy在一個家庭聚會上，轉身向BJ打招呼，身上穿着一件難看的針織毛衣，上面有隻巨大的紅鼻子馴鹿，布里奇特嚇壞了，這一搞笑一幕又給聖誕醜毛衣注入新生命。

《BJ單身日記》中Mark穿着耶誕醜毛衣嚇壞女主角。(圖／翻攝Screen BitesYT)

接下來的十年裏，聖誕醜毛衣演變成「新的節日傳統」，快時尚巨頭Topshop和高端零售商Nordstrom，開始在每個節日季節推出；古着店也搭上這一趨勢，增加醜毛衣庫存。就連時尚圈也加入進來，2007年，Stella McCartney推出一款北極熊主題高山毛衣，Givenchy在2010年跟進。

2012年是聖誕醜毛衣熱潮的轉折點。英國慈善機構拯救兒童會（Save the Children）發起了聖誕醜毛衣日，這是一項募款活動，鼓勵人們穿上最令人扼腕的毛衣。與此同時，這些毛衣開始出現更多的金箔、鈴鐺和古怪的細節，達到了俗氣頂峰。

如今隨着社群媒體興起，聖誕醜毛衣的「潮流」地位更上一層樓。許多人在Instagram上競相炫耀對醜毛衣的熱愛，大型零售商Target到快餐連鎖店Red Lobster，也都提供自家版本毛衣。

UglyChristmasSweaterParty.com網店創辦人米勒（Brian Miller）說：「當我在2000年代初參加第一場聖誕醜毛衣派對時，我從未預料到這件衣服會像這樣大受歡迎。儘管很容易看出原因：它們很平民化，很有趣，且穿一些荒謬的東西可幫助緩解壓力。」

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