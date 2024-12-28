英媒：英國逾60%租戶面臨經濟困難　民間團體籲政府增建公屋

英媒12月27日報道，一項民意調查顯示，英國有超過60%租住私人住宅、有工作的受訪者在按時交租方面感到有困難。對此，超過20名企業界人士、非政府組織和工會代表近日聯名致函財政大臣李韻晴（Rachel Reeves），呼籲政府加速興建公共房屋。



英國《衛報》（The Guardian）27日報道，英國慈善組織Shelter委托輿觀調查公司（YouGov）進行的民調顯示，英國僅約32%的民眾有能力毫無困難地按時交租，40%民眾稱「有時」感到有困難，另有23%受訪者則指他們「經常」感到有困難。

據《衛報》取得的信件內容，聯署人士在信中表示缺乏公屋所造成的住屋危機已對英國社會、企業、勞動力和生產力造成負面影響，影響國家和經濟發展。信函指出，供出租的公屋是唯一有效的「可負擔」住宅，因為租金會與當地收入水平掛鉤。

他們也在信中呼籲政府投入更多資源，每年須興建9萬戶公屋，並持續這麼做長達10年，以解決日趨嚴峻的住屋危機。他們強調，倘工黨政府不這樣做，現屆政府根本不可能實現建造150萬套住房的計劃。

這張攝於2014年12月2日的照片中，可以看到位於英國東倫敦地區（East London）住宅區的全景。（Getty）

英國工黨在競選期間曾承諾在任期內興建150萬可負擔住宅，政府12日也發布新版土地規劃政策框架，計劃未來5年內建造150萬套住房，並要求地方政府每年完成37萬套住房的目標。