以色列襲加沙北部醫院拘留240巴人　WHO斥：有系統摧毀醫療系統

撰文：劉耀洋
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以色列國防軍12月27日突襲位於加沙北部的卡邁勒阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital），醫院被迫停運。以方及加沙衞生部門28日證實，有240多名巴勒斯坦人在行動中被拘留，其中包括數十名醫護人員以及院長Hussam Abu Safiya。對此，世衛（WHO）發聲明批評以軍的行動，導致加沙北部最後一間主要醫療機構停運，並形容此舉是「有系統地摧毀加沙的醫療系統」。

路透社28日報道，以色列軍方表示，該醫院被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）用作軍事指揮中心，並指被捕者皆涉嫌是武裝分子，而Hussam Abu Safiya則因被懷疑是哈馬斯特工而被拘留等候審問。

2024年12月28日，以軍突襲位於加沙北部的卡邁勒阿德萬醫院後，一名從該醫院撤離的巴人傷者在抵達另一間醫院後，躺在病床上使用手提電話。（Reuters）

哈馬斯其後發聲明駁斥相關說法，並敦促聯合國和相關國際機構進行緊急干預，以保護加沙北部剩餘的醫院和醫療設施並為其提供物資。

WHO對以軍的襲擊感到震驚，並批評以軍有系統地摧毀當地衞生系統以及對加沙北部長達80多天的圍困，使留在該地區的75,000名巴人面臨致命的危險。

WHO表示，目前仍有60名醫護人員和25名危殆病人滯留在卡邁勒阿德萬醫院，部份病人須用呼吸機維生，病情穩定至嚴重的病人則被迫轉移至鄰近已停止運作的印尼醫院（Indonesian Hospital），另有獲釋的醫護被則轉送到加沙市另一間醫院。

2024年12月28日，以軍突襲位於加沙北部的卡邁勒阿德萬醫院後，一名從該醫院撤離的巴勒斯坦人拿着拐杖與另外數名巴人在加沙市一間教堂附近聚集。（Reuters）
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