以色列襲加沙北部醫院拘留240巴人　WHO斥：有系統摧毀醫療系統

以色列國防軍12月27日突襲位於加沙北部的卡邁勒阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital），醫院被迫停運。以方及加沙衞生部門28日證實，有240多名巴勒斯坦人在行動中被拘留，其中包括數十名醫護人員以及院長Hussam Abu Safiya。對此，世衛（WHO）發聲明批評以軍的行動，導致加沙北部最後一間主要醫療機構停運，並形容此舉是「有系統地摧毀加沙的醫療系統」。



路透社28日報道，以色列軍方表示，該醫院被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）用作軍事指揮中心，並指被捕者皆涉嫌是武裝分子，而Hussam Abu Safiya則因被懷疑是哈馬斯特工而被拘留等候審問。

2024年12月28日，以軍突襲位於加沙北部的卡邁勒阿德萬醫院後，一名從該醫院撤離的巴人傷者在抵達另一間醫院後，躺在病床上使用手提電話。（Reuters）

哈馬斯其後發聲明駁斥相關說法，並敦促聯合國和相關國際機構進行緊急干預，以保護加沙北部剩餘的醫院和醫療設施並為其提供物資。

WHO對以軍的襲擊感到震驚，並批評以軍有系統地摧毀當地衞生系統以及對加沙北部長達80多天的圍困，使留在該地區的75,000名巴人面臨致命的危險。

WHO表示，目前仍有60名醫護人員和25名危殆病人滯留在卡邁勒阿德萬醫院，部份病人須用呼吸機維生，病情穩定至嚴重的病人則被迫轉移至鄰近已停止運作的印尼醫院（Indonesian Hospital），另有獲釋的醫護被則轉送到加沙市另一間醫院。