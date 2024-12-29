韓國濟州航空客機務安墜毀　政府否認機場跑道過短導致

濟州航空（Jeju Air）一架客機12月29日由泰國曼谷飛抵韓國務安（무안，Muan）機場時衝出跑道撞向防護牆，機上載有181名乘客，已有至少124人確認死亡。目前不清楚事故具體原因，但有韓國媒體報道，韓國政府否認事故與機場跑道過短有關。



濟州航空一架由曼谷飛往韓國務安的客機在降落時墜毀，由現場照片可見，飛機殘骸只有機尾較為完整。（REUTERS）

韓聯社報道，失事客機是因為起落架故障而準備進行機腹着陸，在此過程中發生事故。據《朝鮮日報》報道，懷疑飛機被雀鳥撞擊才出事，也有人認為務安機場的跑道過短也是事故原因之一。

據悉韓國仁川機場跑道長3.7公里，金浦機場跑道則長3.6公里，務安機場的跑道比這兩個機場的都要短。

濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

韓國國土交通部航空政策室主任朱鐘完29日表示，機場跑道過短不太可能是事故原因。當局之後表示，已經在現場回收兩個黑盒作進一步分析，希望找出意外原因。

有關報道稱機師在着陸時遇到困難，緊急向控制塔請求援助。朱鐘完回應稱這一消息尚未得到證實。

「我們計劃單獨調查飛機的維修歷史。」朱鐘完進一步表示，「航空法有規定的（檢查）周期，我們將檢查是否完全遵守，也會比較這架飛機是否存在很多安全問題。」