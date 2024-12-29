濟州航空客機墜毀　爆炸震動2公里外　目擊者：機長嘗試避開村莊

韓國一架濟州航空（Jeju Air）客機29日降落務安（무안，Muan）機場時，因衝出跑道，撞擊圍欄起火，目前已證實2人生還、124人死亡，其餘55人相信凶多吉少。現場目擊者聲稱，這架飛機墜毀前疑似曾為避開村莊降落，而飛機失事後的爆炸威力巨大，震動波及機場2公里外。



綜合韓媒報道，涉事的濟州航空7C 2216航班29日從泰國曼谷起飛後，於當地上午9時07分降落務安機場。

濟州航空客機墜毀（路透社）

+ 1

然而，客機在降落期間疑似遭遇鳥擊，導致起落架未能正常放下。飛機隨後在機腹着陸的情況下衝出跑道，撞上外側圍欄，瞬間爆炸起火。

據現場目擊者透露，飛機在降落前似乎已預感情況不對，並嘗試避開村莊降落。韓媒最新消息也指出，這宗意外發生時，務安機場附近2公里外都能感受到爆炸震動，現場也迅速冒出灰色濃煙，可見爆炸的威力十分巨大。

據悉，這架失事的飛機共載有181人，分別為175名乘客與6名機組人員。目前，救援隊已從墜毀客機的殘骸中救出2人，並確認至少124人死亡。

延伸閱讀：印尼平安夜悲劇 3歲童「看到姐姐指向坑渠」 靠近一踩即被吞噬（點擊連結看全文）

+ 16

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】