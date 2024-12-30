阿塞拜疆總統控俄襲擊民航機 普京再與阿利耶夫通話討論事件
撰文：張涵語
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阿塞拜疆航空一架載有67人的客機12月25日在哈薩克阿克套（Aktau） 墜毀，38人死亡、29人倖存。阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）最新表示，阿克套空難的原因是飛機在俄羅斯飛行時「因遭受來自地面的攻擊而受損」，又指俄方曾想用荒謬說法掩蓋空難原因。
對此，總統阿利耶夫29日罕見指責盟友俄羅斯，要求俄方對此次空難負責，並賠償受害者。俄總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）則再次就阿塞拜疆航空客機墜毀事故，與阿利耶夫通電話，繼續討論相關問題。
據美媒報道，阿利耶夫29日接受阿塞拜疆國家電視台訪問時，指責俄羅斯對阿塞拜疆民航機進行襲擊，批評俄羅斯總統普京致歉含糊，稱俄羅斯還曾試圖將墜機歸咎於大霧或鳥擊。這是阿利耶夫在阿塞拜疆空難事件上對俄羅斯最直接的一次譴責。
阿利耶夫在訪問中表示，這架阿塞拜疆民航機在格羅茲尼（Grozny）附近的俄羅斯領空遭到外來襲擊而近乎失控就是事實，並要求俄羅斯對此次空難負責。
他表示：「第一，俄方必須向阿塞拜疆道歉；第二，俄方必須承認對此事有責任；第三，那些責任必須予以追究，承擔刑事責任並且對阿塞拜疆政府，受傷乘客及機組人員支付賠償金。」阿利耶夫提到，莫斯科至今只做到道歉這一點。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則表示，總統普京已再次就阿塞拜疆航空客機墜毀事故，與阿塞拜疆總統阿利耶夫通電話，繼續討論相關問題。引述有關消息的俄羅斯傳媒，未有透露兩國領導人討論的具體內容。
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