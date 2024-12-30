濟州航空179死空難｜現場慘況曝光滿是血腥味　不准認屍家屬鼓譟

韓國濟州航空（Jeju Air）一架波音客機12月29日上午墜毀，機上181人除兩人獲救外全數罹難。韓媒報道，該機機身全毀，加上許多遺體受損嚴重，辨識罹難者極為困難；搜救人員致力搜尋四散的遺體，並留意是否有遺體被外拋到鄰近地區。



事發地的務安消防單位負責人李正賢說，只有機尾部分還維持一點原形，其餘幾乎無法辨識。韓媒報道，除了飛機尾部外，其餘部分全部被燒盡，消防部門完成初期滅火後才救出2名受傷的機組人員。

韓國濟州航空一架波音客機29日上午墜毀，機上181人除兩人獲救外全數罹難。（路透社）

韓國濟州航空一架波音客機29日上午墜毀，機上181人除兩人獲救外全數罹難。（路透社）

韓國濟州航空一架波音客機29日上午墜毀，機上181人除兩人獲救外全數罹難。（路透社）

韓國濟州航空一架波音客機29日上午墜毀，機上181人除兩人獲救外全數罹難。（路透社）

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路透引述目擊者報道，事故現場可聞到燃油和血腥味；工作人員身穿防護衣仔細搜索現場，軍人則在附近灌木叢中搜索。尋獲的遺體已設置臨時太平間加以安置，並有靈車排隊將遺體運離。

法媒報道，截至29日傍晚，機身被巨大黃色起重機吊起以利人員繼續搜救。事發跑道尾端，現場警方封鎖線後方可見幾個座椅和其他金屬塊，讓人一窺空難時衝擊的力道。現場附近，僅聽得見相機的低沉聲響和記者進行直播的話聲。

數百名罹難者家屬啞然無言。墜機數小時後，許多乘客家屬在機場的入境區集結，部分家屬落淚、相擁，有紅十字會志工在現場發放毛毯。當醫護人員宣布一批22人罹難者名單時，有家屬發出哀號並大聲痛哭。一名家屬要求記者不要拍攝，直言：

我們不是動物園裡的猴子……我們是失去親人的家屬。

原本用來顯示航班起降資訊的告示牌，被用來列出罹難者姓名、出生日期和國籍等資料，許多等待資訊的家屬表情驚愕、哀傷。一名婦女還被用擔架抬出，似乎是驚嚇過度而暈倒。隨著罹難者姓名和身份逐漸確認，機場也迴盪著慟哭和尖叫。

部分家屬希望能親自指認遺體，但警方堅持經由指紋分析確認身份後才會揭露罹難者姓名，導致家屬和當局人員在機場發生爭執。

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許多乘客是度假回國後遭遇死劫。一名65歲趙姓婦人說，她妹妹到曼谷度假，就在29日當天「去了天國」；一名在機場休息室等待的男性長者則說：

我兒子在那架（失事）飛機上，他還沒有獲得辨識。

一名陪同罹難者家屬的友人說，過去只在新聞看到世越號沉沒、梨泰院踩踏事件等重大事故，現在身邊親近的人就有這類遭遇，令人難以承受：

我不覺得我能完全理解家屬的悲傷。

韓國警察廳已派出169位調查人員和鑑識專家協助迅速辨識罹難者；韓國國土交通部在當地下午4時30分的聲明指出，搜救行動一共動員1572人，包括490名消防員、455名警察、340名軍方人員，以及海巡單位和地方政府人員。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】