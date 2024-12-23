德國聖誕市集汽車撞人案9歲男童亡　母心碎發文悼念　網民籌款

德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）12月20日發生汽車衝入聖誕市集撞人事件，至少5人死亡，逾200人受傷。死者中有一名9歲男孩，他的母親在社交平台Facebook上發文悼念兒子，令網民感到同情和心碎。還有人在網上為他的家人籌款，目前募集到至少7.7萬歐元（約62.4萬港元）。



9歲的安德烈（Andre Gleissner）在汽車撞人案中去世，他的母親德西蕾（Desiree Gleissner）在Facebook發文悼念亡子稱「讓我的小泰迪熊再次環遊世界……安德烈沒有對任何人做任何事……他只和我們在地球上待了9年……為什麼你……我不懂。」

「現在你和爺爺奶奶在天堂，他們非常想念你……就像我們現在於這裏想念你一樣。你將永遠活在我們心中……我向你保證。」

9歲男童 Andre Gleissner 的母親 Desiree Gleissner。（Facebook/ Désirée Gleißner）

自稱是德西蕾同事的Franziska Helbich在眾籌網站GoFundMe發起籌款，目的是幫助安德烈的家人度過這一艱難時刻、為男孩準備葬禮和墓葬用品、並減輕受害者家人的經濟負擔。Franziska Helbich寫道：安德烈本來「非常期待聖誕節」，但「永遠無法打開他的禮物」。

截至周一下午3時，該眾籌頁面顯示已經籌到至少77,649歐元。

眾籌網站GoFundMe上已經為Andre Gleissner的家人籌到超過7.7萬歐元的善款。（gofundme.com）

事件中罹難的還有4名女性，年齡分別為45歲、52歲、67歲和75歲。

50歲的疑犯是沙特阿拉伯裔德國永久居民，他被控謀殺和謀殺未遂。

2024年12月20日，德國薩克森－安哈爾特州馬格德堡市（Magdeburg）有汽車衝入當地一個聖誕市集，至少2人死亡60人受傷，其中有15人傷勢嚴重。圖為當地執法人員事發後，在現場戒備。（Reuters）