Liam Payne墮樓亡｜經理人等5人阿根廷被起訴　當中2人涉供應毒品

英國前男子組合One Direction成員Liam Payne於10月16日，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的酒店 Casa Sur Hotel 露台墮樓身亡，終年31歲。阿根廷檢察官辦公室12月30日表示，共5人因涉及其死亡被起訴，當中3人被指控犯有過失殺人罪，2人被指控提供毒品。



CasaSur Palermo酒店監控畫面顯示，墮樓前 Liam Payne 似乎喝醉酒。（阿根廷警方）

酒店監控畫面顯示，Liam Payne墮樓當天曾在酒店大堂鬧事並被員工拖走。（阿根廷警方）

阿根廷布宜諾斯艾利斯 CasaSur Palermo 酒店，Liam Payne墮樓身亡事發的陽台。（貓途鷹Tripadvisor）

據指出，被控過失殺人罪的包括Liam Payne的經理人，以及出事酒店的經理Gilda Martin、接待員Esteban Grassi，可被判處1至5年徒刑。

另酒店員工Ezequiel Pereyra和侍應Braian Paiz被控供應毒品，最高可判處15年徒刑。兩人涉嫌在3日時間內，4度向Liam Payne提供可卡因，法官已下令兩人還押候審。

據法庭文件顯示，Liam Payne出事當日，因「服用了各種物品」而「無法站立」，明顯處於脆弱狀態，但酒店人員將他拖回房間，等同把他的性命置於危險之中。鑑於佩恩的意識的「改變」，正確的做法是將他留在安全的地方，並由人陪伴直到醫生到達。

其經理人在Liam Payne墮樓前離開了酒店，是不適當地將Liam Payne的福祉託付給酒店員工，法官已禁止這位美國公民離開阿根廷。