阿塞拜疆航空客機墜毀 哈薩克把黑盒送巴西調查
撰文：蕭通
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阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機12月25日在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，造成38人死亡、29人生還。哈薩克媒體30日報道，哈薩克交通部已將客機黑盒送往巴西調查。
哈薩克媒體引述消息說，依據《國際民用航空公約》相關規定，在充分考慮國際民航組織建議和阿塞拜疆、俄羅斯兩國磋商結果後，哈薩克交通部決定，將客機黑盒送往巴西航空事故調查和預防中心（CENIPA）做進一步調查。阿塞拜疆調查委員會專家會一同前往巴西。
哈薩克交通部表示，失事客機由巴西航空工業公司（Embraer SA）製造，巴西是失事客機原產國。巴西航空事故調查和預防中心擁有經過認證的實驗室，以及所需的技術能力對黑盒子數據進行分析。
阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）此前表示，客機是在俄羅斯領空，遭到外部物理和技術干擾，導致完全失控並轉向阿克套。 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）28日與阿利耶夫（Ilham Aliyev）通電話時已致歉。
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