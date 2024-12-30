普京為什麼向阿塞拜疆總統道歉？

12月25日，編號為J2-8243的阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，整起事件充滿謎團。

首先，這架班機從阿塞拜疆首都巴庫出發，原本要飛往俄羅斯車臣首府格羅茲尼（Grozny），為何最後改道哈薩克？再來，飛往哈薩克後究竟發生了什麼，導致班機意外墜毀？

一開始，媒體上流傳遭遇鳥擊、遇上濃霧後改道兩種說法，阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）則表示，根據自己收到的資訊，飛機是因天氣狀況惡化而改變航線，隨後開始向阿克套機場飛行，在降落時發生墜毀，墜機原因尚不清楚。但26日阿塞拜疆方面傳出新消息：因為格羅茲尼遭遇無人機襲擊，俄羅斯防空系統「鎧甲-S」（Pantsir-S）當時發射了一枚地對空導彈，期間導彈擊中客機並在機旁邊爆炸。27日，阿塞拜疆航空公司終於公布，飛機墜毀的初步原因是「外部物理和技術干擾」。

事態發展至此，「被誤擊」的肇因已是呼之欲出，俄羅斯的回應也格外慎重。28日，普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）與阿塞拜疆總統阿利耶夫通電話，討論墜機事件，普京特別在電話中對墜機事件發生在俄羅斯領空內表示歉意，「當飛機試圖降落在格羅茲尼時，烏克蘭無人機正在襲擊俄羅斯，俄羅斯防空部隊正在擊退襲擊」，阿利耶夫則回應普京，客機在俄羅斯領空受外部物理和技術干擾，完全失控並轉向阿克套。

往復之間，普京其實沒有直接承認空難責任，卻明顯有意安撫阿塞拜疆，甚至不惜親自致歉。但阿塞拜疆似乎依舊強硬。29日阿利耶夫表示，空難原因是飛機在俄羅斯飛行時「因遭受來自地面的攻擊而受損」，但「不幸的是，在最初的三天，我們只聽到來自俄羅斯的荒謬說法」、「我們目睹明顯想掩蓋此事的企圖」，阿利耶夫進一步要求俄羅斯「承認過錯，懲罰責任人並支付賠償」。

一場空難、兩國風波，其實也反映彼此關係的耐人尋味。

圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀。圖為客機的殘骸。（Reuters）

作為大國交界的阿塞拜疆

阿塞拜疆雖是前蘇聯加盟國，但從地理位置來看，其位處西亞與歐洲交界，南接伊朗，北鄰俄羅斯，東與哈薩克、土庫曼隔海相望，西接格魯吉亞、亞美尼亞，是高加索地區戰略要地，也是世界重要產油區。基本上，從蘇聯解體以來，阿塞拜疆便一直實踐與周遭大國的「等距外交」。

俄羅斯當然是重點對象。兩國之間密切的經貿聯繫、龐大的僑民規模，以及普京與阿利耶夫的私人交情，都讓俄阿關係不僅穩定前行、還互取所需：阿塞拜疆獲取安全與經貿利益，莫斯科則藉此維繫俄語、俄羅斯文化在阿塞拜疆的角色，同時維護自己在南高加索、里海的戰略利益。2022年2月22日，俄羅斯更與阿塞拜疆簽署《俄羅斯聯邦和阿塞拜疆共和國聯盟協作宣言》，將俄羅斯與阿塞拜疆的關係提升到了新同盟水準。

但這不代表阿塞拜疆不能與其他大國交好，例如土耳其。

出於宗教、民族、語言、經濟、軍事、能源等多方面因素，土耳其與阿塞拜疆的關係始終親密。從1991年阿塞拜疆獨立起，土耳其不僅率先承認阿國主權，更在阿塞拜疆與亞美尼亞曠日持久的「納卡衝突」中，全力支持前者；2021年6月雙方簽署《舒沙宣言》（Shusha Declaration）後，埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）更一度聲稱「不排除在阿塞拜疆境內建立土耳其軍事基地」；2022年後，阿塞拜疆又緊跟俄羅斯（佔土耳其天然氣進口總量的55%）與伊朗（18%），成為土耳其第三大天然氣供應商（12%），基本上這也是土耳其希望拉攏阿塞拜疆的重要背景。

再來就是歐盟。蘇聯解體前，阿塞拜疆與歐洲幾乎沒有任何聯繫，一直要到1991年獨立後，才開始積極與歐盟發展關係。目前，阿塞拜疆是歐洲睦鄰政策、東方夥伴關係和歐洲委員會的成員；歐盟則是阿塞拜疆政府及民間最大的外國投資者。

圖為2024年12月25日，阿塞拜疆航空（Azerbaijan Airlines）客機在哈薩克西部城市阿克套（Aktau）附近墜毀，當局派員到場搜救及調查。（REUTERS）

不過歐盟也不是白做「散財童子」，而是看上了阿塞拜疆的能源利益。一直以來，歐盟都積極推動「南部天然氣走廊」（Southern Gas Corridor）的建設，管線從阿塞拜疆的里海盆地出發，經格魯吉亞穿越土耳其與歐洲相連，能將裏海、中亞和中東天然氣資源引入歐洲市場，降低歐洲對俄羅斯的天然氣依賴。其中位於裏海阿塞拜疆海域的Shah Deniz二號巨型海上氣田已從2020年開始每年向歐洲市場供應100億立方米天然氣、向土耳其供應60億立方米天然氣。

當然，阿塞拜疆與各方「交好」也有其極限。首先，俄羅斯雖與土耳其存在競爭，但在阿塞拜疆或整個外高加索地區，雙方還不至於形成衝突或對抗關係，阿塞拜疆也長期平衡雙方互動：土阿合作規模雖不斷擴大，阿塞拜疆卻仍顧慮莫斯科的立場，阿利耶夫本人也不斷重申，「阿塞拜疆不需要土耳其的軍事基地」；而俄羅斯在阿塞拜疆，則一如其在中亞，即便影響力已遠不如蘇聯時期，卻還存在軟硬實力的影響機制，能推動重大經濟專案與安全合作，從而保持俄羅斯在外高加索地區的影響力。

再來就是面對歐盟。阿塞拜疆一度期望加入歐盟，阿利耶夫曾在2004年公開表示，「阿塞拜疆當前的戰略選擇是融入歐洲，我們堅定致力這項政策。我們將盡最大努力確保阿塞拜疆符合歐洲的所有標準和條件」，只是從結果來看，歐盟似乎無意開綠燈，阿塞拜疆也在近年淡化了相關宣稱。

整體來說，即使隔壁有俄羅斯這個強大鄰國，兩國又有蘇聯的前塵往事，阿塞拜疆還是與俄土歐保持了等距的對外路線，利用各方彼此牽制平衡，同時發展基礎設施、增強國防能力、推動國家金融穩定發展。當然，阿塞拜疆與俄羅斯的夥伴關係不假，彼此利用、各取所需卻也是真。

2024年11月8日，《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）舉行前，一輛印有相關字眼的黑色車停在會場外。（Reuters）

戰爭下的俄羅斯更需要阿塞拜疆

只不過這段各取所需，如今正因俄烏戰爭而傾斜。

戰爭當然沒有擊潰俄羅斯、西方制裁也沒有拖垮普京政權，但全面入侵烏克蘭所導致的國際孤立，還是大幅削弱了莫斯科的可用籌碼與資源，導致俄羅斯缺乏得罪重要鄰國的本錢，例如阿塞拜疆。

首先，由於西方嚴厲制裁，俄羅斯天然氣進入歐洲市場的管道劇烈減少，通過阿塞拜疆出口的比例則因此大幅上升，俄羅斯對阿塞拜疆的石油出口也大幅成長。雖說在這兩種情況下，出口總量並不龐大，卻已足夠造成兩國互動傾斜：俄羅斯比以前更有求於阿塞拜疆。

再來就是運輸領域。早在2021年，阿塞拜疆與伊朗就簽署諒解備忘錄，約定在阿國的東贊格祖爾經濟區和飛地納希切萬之間，途徑伊朗領土建立一條新鐵路和公路路線：贊格祖爾走廊。這一計畫雖有泛突厥主義議程、更出於阿塞拜疆突破亞美尼亞封鎖的考量，卻也受到俄羅斯重視，因為只要俄羅斯能夠參與，就能確保進入中東市場的機會，同時鞏固在高加索的存在。尤其俄烏戰爭爆發後，阿塞拜疆就成為俄羅斯貨物往返伊朗和波斯灣港口的重要合作夥伴，莫斯科也有意深化對「南北走廊」運輸的參與。

普京2024年8月19日訪問阿塞拜疆（Pool via REUTERS）

以上種種都導致，莫斯科面對阿塞拜疆時，必須更有「給予尊重」的覺悟，甚至不能吝惜偶爾的「紆尊降貴」。最明顯案例就是2024年4月的俄羅斯維和部隊撤出納卡。

基本上，撤軍本身代表了俄羅斯「納卡方案」的最終失敗：方案原本設想，讓俄羅斯維和人員長期駐紮，既能展現影響力，也能牽制阿塞拜疆與亞美尼亞。但2023年阿塞拜疆發動新一輪戰爭、佔領納卡本身，就是對前述俄羅斯維和方案的否認，偏偏打輸的亞美尼亞也把責任歸咎於俄羅斯，拒絕維和部隊轉往亞美尼亞繼續駐紮。最後莫斯科只能在阿塞拜疆拒不讓步、亞美尼亞也拒絕的局面下，低調撤離納卡，甚至還被進一步排除出亞阿談判：兩國近期達成協議，亞美尼亞同意將4個邊境村莊的控制權移交給阿塞拜疆，並在沒有俄羅斯參與的情況下，豎立兩國之間第一批邊界標誌。

阿塞拜疆以「反恐行動」對納卡地區採取軍事行動後，大批亞美尼亞裔人逃離納卡，圖為2023年9月26日的情況（Reuters）

從現實來看，阿塞拜疆的做法明顯是吃定了俄羅斯「在烏克蘭分身乏術」，結果也確實完成了即便在後蘇聯時代，都被認為是不可能實現的地緣目標：迫使俄羅斯維和人員撤離，而且似乎沒有激怒莫斯科。2024年4月撤離行動發生時，阿利耶夫本人甚至正在莫斯科訪問，俄羅斯宣傳機構則明顯將炮火對準亞美尼亞，指責其過度親近布魯塞爾與華盛頓，普京本人更在同年8月訪問阿塞拜疆。

當然，這不代表俄羅斯真的體諒阿塞拜疆，反而是說明：為了不升級與阿塞拜疆的摩擦，俄羅斯寧可在納卡問題上吃點虧。同樣道理也適用這次空難，普京顯然是出於維繫兩國關係考量，進行了外界認為的「罕見道歉」，而阿利耶夫的強硬姿態，則可以理解成趁機要價。

不過即便如次，這次事件還不至於讓俄阿關係地動山搖，在可見未來內，阿塞拜疆的「等距外交」格局依舊會繼續，只不過俄烏戰爭確實讓這個高加索小國擁有了更多要價籌碼，俄羅斯也勢必有所調整。從國家利益的視角出發，這種機會阿利耶夫必然把握，正如這次道歉，普京也必須給。