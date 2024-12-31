巴勒斯坦高層預測：特朗普或將「摧毀」伊朗並瓦解哈馬斯

一位巴勒斯坦高級領導人接受《華盛頓郵報》訪問時稱，預計當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將「摧毀伊朗」，這將導致哈馬斯的殘餘影響力崩潰。



哈馬斯因以色列在加沙走廊（Gaza Strip）的戰爭而遭到重創，但在約旦河西岸，哈馬斯一直在反抗由對手法塔赫（Fatah）領導的巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）。巴人政府得到了包括美國在內的西方政府的支持，哈馬斯和極端組織ISIS則指責其討好以色列。

2024年12月19日，以色列與哈馬斯衝突期間，加沙走廊南部汗尤尼斯的帳篷營地，流離失所的巴勒斯坦人在此避難。（Reuters）

巴勒斯坦保安部隊（Palestinian Security Forces）一直在鎮壓，特別是在約旦河西岸城鎮傑寧的難民營。而在12月較早時，十多名極端主義槍手偷走了巴人政府的兩輛政府車輛，並揮舞著哈馬斯和ISIS的旗幟四處遊行。

巴勒斯坦自治政府執政黨法塔赫黨的秘書長哈姆丹（Mohammad Hamdan）告訴《華盛頓郵報》：「我們正在對抗哈馬斯的意識形態。我們的問題在於哈馬斯與巴勒斯坦以外政權的聯繫，」並特別提到伊朗。

2024年4月24日，圖為以色列（上）與伊朗（下）的國旗。（Reuters）

但哈姆丹表示，他預期特朗普重返白宮將導致聖戰士（ jihadist）失敗。

這位法塔赫領導人預測：「我們看到特朗普和以色列執政政府正計劃摧毀伊朗，因此哈馬斯（和他們的支持者）除了成為巴勒斯坦人之外別無選擇。」