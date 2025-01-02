烏拒讓俄天然氣借道　摩爾多瓦面臨能源危機　政府呼籲拾柴取暖

因烏克蘭拒絕與俄羅斯天然氣公司（Gazprom）續約，俄羅斯經烏克蘭向歐洲輸送天然氣管道自1日起停止運轉，令管道下游的摩爾多瓦等東歐國家冬日供電、供暖不足，面臨能源危機。



據英國廣播公司（BBC）1月1日報道，摩爾多瓦東部的親俄地區德涅斯特河左岸（Transnistria）夜間溫度預計將降至零攝氏度以下，但當地目前天然氣供應不足，也沒有熱水。除了醫院和關鍵基礎設施外，房屋都沒有供暖。

政府在一些城鎮設立了「取暖點」和幫助居民尋找木柴的熱線電話，呼籲民眾拾柴取暖、家人盡量一起聚在室內。

俄羅斯天然氣公司Gazprom在聖彼得堡的標誌。（Reuters）

路透社引述摩爾多瓦當局稱，國家正採取措施將能源消耗至少減少三分之一，計劃以國內生產來滿足其38%的需求，當中1成來自可再生能源，6成為從鄰國羅馬尼亞進口。

該地區的庫爾楚甘（Kurchugan）發電廠已從天然氣轉向燃煤發電。該發電廠原本供應全國80%的電力，其產能將影響全國大部分地區。

自1991年蘇聯解體以來，摩爾多瓦一直在親西方和親俄羅斯之間交替。（Reuters）

摩爾多瓦總統外交政策顧Olga Rosca表示，俄羅斯旨在破壞該國經濟和社會穩定，企圖在2025年議會選舉前扶植親俄勢力掌權。

作為前蘇聯成員國，摩爾多瓦在蘇聯解體時被俄軍佔據了德涅斯特河左岸，當地完全依靠天然氣作為經濟支柱。