韓國公調處逮捕尹錫悅不果　攔路虎總統警衛處是何方神聖？

韓聯社1月3日報道，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）的調查人員同日嘗試執行對總統尹錫悅的逮捕令，上午7時抵達尹錫悅下榻的首爾龍山區漢南洞總統官邸後，與總統警衛處的人員對峙，並一度爆發衝突。公調處人員在總統官邸對峙近6小時後，最後收隊離開。據韓國媒體報道，總統警衛處部隊並非隸屬軍方，而是專業的保安人員；總統警衛處長朴鐘準（Park Jong-joon）成為阻擾逮捕令關鍵人物。



綜合韓國媒體報道，公調查調查人員於上午6時14分乘車前往總統官邸，8時4分抵達官邸路障，並與負責官邸安全的「陸軍首都警備司令部55警備團」人員發生對峙。根據相關規定，55警備團負責保護官邸外圍的安全任務，並根據《總統警衛法》等規定編入總統警衛處，由警衛處全權指揮和管理，軍方無任何權限介入。

2025年1月3日，韓國首爾，因為總統尹錫悅可能會遭到公調處逮捕，圖為警方在其官邸外控制交通。此前韓國法院於2024年12月31日（週二）批准了對他的逮捕令。（Reuters）

多間韓國媒體指，總統警衛處長朴鐘準是今日擋下逮捕令的關鍵人物，此人在警察大學第一名畢業，畢業後一路扶搖直上，晉升至警察廳副廳長。尹錫悅2024年9月任名其擔任總統府警衛處長。

據報道，公調處調查人員向朴鐘準出示了針對尹錫悅的逮捕和搜查令，但他以《總統警護法》中關於保衛區域的相關規定為由，拒絕公調處調查人員入內搜查。

圖為韓國總統警衛處長朴鐘準（Park Jong-joon）。（網絡圖片）

報道指，《總統警衛法》第5條規定，警衛處長可在特定情況下，指定需要保護的區域。此外，該法規還列明，可進行維持秩序、交通管理、檢查與搜索、出入管制、危險物品探測及安全措施等防止危害的安全活動。

公調處日前曾向總統警衛處等機構發送警告公文，直言若阻撓逮捕令的執行，可能構成濫用職權妨害權利行使罪或妨害特殊公務執行罪，但警衛處仍堅持「相關措施將根據合法程序進行」。