尹錫悅拒捕｜總統警衛處拒警方問話　公調處料6日前再嘗試拘捕

綜合韓國媒體報道，負責調查戒嚴令風波的韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處），1月3日上午前往總統官邸，嘗試執行對被停職的總統尹錫悅的逮捕令未果後。總統警衛處長朴鐘俊與次長金成勳，因涉嫌妨礙執行公務被立案調查，但兩人4日上午未有按警方要求接受問話。由於逮捕令將於6日（周一）屆滿，預料公調處將在未來2日再次嘗試拒捕總統尹錫悅。



韓國先驅報（The Korea Herald）4日報道，總統警衛處向傳媒表示，現時是總統警衛處工作至關重要的時刻，朴鐘準（Park Chong-joon）與金成勳（Kim Seong-hoon）肩負保護總統尹錫悅的責任，「一刻都不能離開」官邸，會與警方協商配合接受調查的時間。

圖為韓國總統警衛處長朴鐘準（Park Chong-joon）。（網絡圖片）

報道指，共同民主黨等6個在野黨在國會召開聯合記者會，要求立即把朴鐘俊撤職，並作出懲處和檢控，又呼籲公調處盡快執行對尹錫悅的逮捕令。法院對尹錫悅的逮捕令有效期至6日，公調處昨日已明確表示，強烈要求指揮監督警衛處的代總統崔相穆，命令警衛處配合執行逮捕令。

2025年1月4日，韓國首爾，大量民眾在總統官邸附近參加抗議被彈劾總統尹錫悅的示威活動。（Reuters）

據韓國媒體報道，由於逮捕令有效期到6日屆滿，公調處正擬定下一步對策，隨時在未來2日再度行動。若尹錫悅被拒捕，將成為韓國史上首位被捕的在任總統。