一場拘捕尹錫悅「大龍鳯」　韓國再次創造了歷史

不得不說，韓國再次創造了歷史。

真是一番操作猛如虎。1月3日，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）大陣仗出動，執行逮捕被彈劾的韓國總統尹錫悦。要知道，這是韓國憲政史上首次執行對現任總統的逮捕令，如果尹錫悦被逮捕，也是韓國憲政史上第一個被逮捕的總統。

韓國各大電視台現場直播，韓國公調處陣仗確實很大。據透露，為執行這次歷史性的逮捕令，警方派出了30名公調處調查官，以及120名警察。韓國總統府外圍，是大批誓死保衛尹錫悦的支持者。韓國警方為此更出動了2800人警察隊伍，以防發生意外。

2025年1月3日，韓國首爾，因為總統尹錫悅可能會遭到公調處逮捕，圖為警方在其官邸外控制交通。此前韓國法院於2024年12月31日（週二）批准了對他的逮捕令。（Reuters）

示威人群，只是尹錫悦的第一道防線。

大門和路障，是尹錫悦的第二道防線。

這兩道防線，對公調處官員來說，不在話下。

8時02分許，公調處約35名調查官進入總統官邸正門。

圖為2024年12月31日，支持者在韓國總統尹錫悅的官邸外集會，抗議法院批准逮捕令。（Reuters）

2024年12月31日，韓國首爾，反對法院批准向被彈劾總統尹錫悅發逮捕令的示威者在其官邸外舉行集會示威。（Reuters）

開車是不可能了，那就走着去抓尹錫悦。8時04分左右，調查官和警察步行通過了總統官邸前設置的路障，之後通過了總統警衛處設置的公交車車牆。

但接下來是第三道防線，200多名軍人和總統警衛處職員組成的人牆。調查人員神情嚴肅，向警衛處長出示了逮捕令，請求協助。警衛處長則以《警衛法》和「警衛區域」為由，拒絕進入搜查。

一個一心想進去逮捕尹錫悦，一個堅決不讓進不讓他們見到尹錫悦。

距離總統官邸大樓只有200米，但調查官再也無法前進一步。雙方發生對峙，甚至肢體衝突，雙方你推我擠，一片混亂。

韓國公調處人員1月3日抵達總統官邸，準備拘捕總統尹錫悅。（REUTERS）

最後，經過長達5小時的對峙後，下午13時30分，公調處不得不宣佈，考慮到安全情況，暫停執行逮捕令。

嗯，確實是一番操作猛如虎。但明明知道尹錫悦不可能束手就擒，公調處還這樣大陣仗去執行逮捕，本身也是在演戲。

過去一個月，韓國整個流程，確實很戲劇性。

12月3日深夜，韓國總統尹錫悦發動自我政變式的緊急戒嚴，想乾綱獨斷，一把搞掉反對黨，甚至執政黨領袖。

不知道尹錫悦到底怎麼想的？畢竟，現在已經是21世紀了。

兩個可能的原因吧。第一個原因，他的最愛，也是他的軟肋，第一夫人金建希即將被查，他衝冠一怒為紅顏；另一個原因，他也不想重蹈「青瓦台魔咒」，意圖拼死一搏。哪知道，衝動是魔鬼，人算不如天算，反正，緊急戒嚴令，最後演變成6小時鬧劇，尹錫悦掉進自己挖下的更大的坑。

不僅被全世界恥笑，更關鍵的，總統權力也沒了。

國會很快對他進行彈劾。反對黨自然都贊成，執政黨也有人倒戈。被彈劾的尹錫悦，高爾夫是打不成了，現在只能縮在總統府不出來，總理韓悳洙代行總統大權。

代任總統不夠兩星期的韓悳洙也遭彈劾。（Reuters）

哪知道兩個星期不到，代總統韓悳洙也被彈劾，現在副總理崔相穆出任代總統。

為什麼代總統也被彈劾？還是因為他要為尹錫悦強出頭。

韓國憲法法院共9名法官，現在只有6人在任。按照規定，彈劾案必須6票同意。也就是說，這6名法官，必須全部贊成，尹錫悦才會被最終罷免。只要有一人反對，他就可以官復原職。

尹錫悦還有機會，但反對黨不願給任何機會。12月26日，韓國國會通過三名憲法法院法官人選。但代總統韓悳洙拒絕批准，理由是朝野黨派有分歧，應首先由朝野政黨達成一致。

反對黨大怒，快刀斬亂麻，第二天就罷免了韓悳洙。崔相穆就相對識相，出任代總統後，立刻任命了兩名大法官，至於第三名，以後再說。

2024年12月27日，韓國代理總統、副總理兼財政部長崔相穆在韓國首爾政府大樓主持國家安全委員會會議。（Reuters）

這無疑加大了尹錫悦被彈劾下台的可能性，但崔相穆也很有技巧性，他又行使否決權，叫停了針對尹錫悦夫婦的「內亂特檢法」和「金建希特檢法」，向尹錫悦賣了乖。

當然，政壇朝野鬥爭彈劾罷免是一條線，韓國警方調查逮捕是另一條線。韓國警方沒有收手。

這次公調處在執行對尹錫悦的逮捕令前，分別向代總統崔相穆、總統秘書室長鄭鎮碩、國務調整室長方基善發送了公文，提出「請指揮警衛處等協助執行逮捕程序」的要求。

但尹錫悦豈那麼容易就範。他很清楚，一旦被逮捕，他很難再翻身了。所以，對於警方的傳喚，他一直拒絕接受。對方發調查通知書，被拒收；對方發電子公文，公文未讀。

被免職的韓國總統尹錫悅日前向支持者致公開信，稱會「抗爭到底」。（Reuters）

尹錫悦很清楚，見面沒好事。因為他就是檢察官出身。他還向官邸外的支持者發公開信，表示「韓國正面臨主權侵奪勢力和反國家勢力威脅」，並稱他將「與大家並肩奮戰到底」。

現在，公調處拿着逮捕令，卻無法逮捕，怎麼辦？大王抓不到，那先抓小鬼。公調處一不做二不休，隨即對總統警衛處處長和副處長，進行立案調查。

原因？妨礙執行特殊公務！這兩人被要求4日接受問詢。這也是對尹錫悦警衛處施壓，你們保護尹錫悦，但這是違法行為，最後，你們也可能被一鍋端。最大反對黨共同民主黨就指責，這些人妨礙執行逮捕令，形同第二次叛亂，「必須付出代價」。

當然，總統府也不甘示弱，揚言要對公調處官員採取法律行動，因為他們「未經授權擅闖總統官邸」。此外，總統府以未經許可動用直升機等裝備拍攝總統官邸為由，舉報多家電視台以及身份不明的網路視頻博主違法。

總統府表示，總統官邸周邊地區屬於軍事設施保護區，與國家安全直接相關，是重要的保密設施，未經許可嚴禁拍攝。

接下來，怎麼收場？

因為法院對尹錫悦發布的逮捕令，有效期只有7天，也就是2024年12月31日至2025年1月6日。此次對尹錫悦嘗試逮捕失敗，逮捕令有效日期僅剩3天。

留給公調處的時間，已經不多了。未來這三天，不排除更有大戲上演。當然，尹錫悦雖然很焦慮，但也絕不會坐以待斃。還是那句話，難怪韓劇總是那麼精彩，因為韓國現實更精彩。

本文轉載自公眾號牛彈琴

