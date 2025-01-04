一場拘捕尹錫悅「大龍鳯」 韓國再次創造了歷史
不得不說，韓國再次創造了歷史。
真是一番操作猛如虎。1月3日，韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）大陣仗出動，執行逮捕被彈劾的韓國總統尹錫悦。要知道，這是韓國憲政史上首次執行對現任總統的逮捕令，如果尹錫悦被逮捕，也是韓國憲政史上第一個被逮捕的總統。
韓國各大電視台現場直播，韓國公調處陣仗確實很大。據透露，為執行這次歷史性的逮捕令，警方派出了30名公調處調查官，以及120名警察。韓國總統府外圍，是大批誓死保衛尹錫悦的支持者。韓國警方為此更出動了2800人警察隊伍，以防發生意外。
示威人群，只是尹錫悦的第一道防線。
大門和路障，是尹錫悦的第二道防線。
這兩道防線，對公調處官員來說，不在話下。
8時02分許，公調處約35名調查官進入總統官邸正門。
開車是不可能了，那就走着去抓尹錫悦。8時04分左右，調查官和警察步行通過了總統官邸前設置的路障，之後通過了總統警衛處設置的公交車車牆。
但接下來是第三道防線，200多名軍人和總統警衛處職員組成的人牆。調查人員神情嚴肅，向警衛處長出示了逮捕令，請求協助。警衛處長則以《警衛法》和「警衛區域」為由，拒絕進入搜查。
一個一心想進去逮捕尹錫悦，一個堅決不讓進不讓他們見到尹錫悦。
距離總統官邸大樓只有200米，但調查官再也無法前進一步。雙方發生對峙，甚至肢體衝突，雙方你推我擠，一片混亂。
最後，經過長達5小時的對峙後，下午13時30分，公調處不得不宣佈，考慮到安全情況，暫停執行逮捕令。
嗯，確實是一番操作猛如虎。但明明知道尹錫悦不可能束手就擒，公調處還這樣大陣仗去執行逮捕，本身也是在演戲。
過去一個月，韓國整個流程，確實很戲劇性。
12月3日深夜，韓國總統尹錫悦發動自我政變式的緊急戒嚴，想乾綱獨斷，一把搞掉反對黨，甚至執政黨領袖。
不知道尹錫悦到底怎麼想的？畢竟，現在已經是21世紀了。
兩個可能的原因吧。第一個原因，他的最愛，也是他的軟肋，第一夫人金建希即將被查，他衝冠一怒為紅顏；另一個原因，他也不想重蹈「青瓦台魔咒」，意圖拼死一搏。哪知道，衝動是魔鬼，人算不如天算，反正，緊急戒嚴令，最後演變成6小時鬧劇，尹錫悦掉進自己挖下的更大的坑。
不僅被全世界恥笑，更關鍵的，總統權力也沒了。
國會很快對他進行彈劾。反對黨自然都贊成，執政黨也有人倒戈。被彈劾的尹錫悦，高爾夫是打不成了，現在只能縮在總統府不出來，總理韓悳洙代行總統大權。
哪知道兩個星期不到，代總統韓悳洙也被彈劾，現在副總理崔相穆出任代總統。
為什麼代總統也被彈劾？還是因為他要為尹錫悦強出頭。
韓國憲法法院共9名法官，現在只有6人在任。按照規定，彈劾案必須6票同意。也就是說，這6名法官，必須全部贊成，尹錫悦才會被最終罷免。只要有一人反對，他就可以官復原職。
尹錫悦還有機會，但反對黨不願給任何機會。12月26日，韓國國會通過三名憲法法院法官人選。但代總統韓悳洙拒絕批准，理由是朝野黨派有分歧，應首先由朝野政黨達成一致。
反對黨大怒，快刀斬亂麻，第二天就罷免了韓悳洙。崔相穆就相對識相，出任代總統後，立刻任命了兩名大法官，至於第三名，以後再說。
這無疑加大了尹錫悦被彈劾下台的可能性，但崔相穆也很有技巧性，他又行使否決權，叫停了針對尹錫悦夫婦的「內亂特檢法」和「金建希特檢法」，向尹錫悦賣了乖。
當然，政壇朝野鬥爭彈劾罷免是一條線，韓國警方調查逮捕是另一條線。韓國警方沒有收手。
這次公調處在執行對尹錫悦的逮捕令前，分別向代總統崔相穆、總統秘書室長鄭鎮碩、國務調整室長方基善發送了公文，提出「請指揮警衛處等協助執行逮捕程序」的要求。
但尹錫悦豈那麼容易就範。他很清楚，一旦被逮捕，他很難再翻身了。所以，對於警方的傳喚，他一直拒絕接受。對方發調查通知書，被拒收；對方發電子公文，公文未讀。
尹錫悦很清楚，見面沒好事。因為他就是檢察官出身。他還向官邸外的支持者發公開信，表示「韓國正面臨主權侵奪勢力和反國家勢力威脅」，並稱他將「與大家並肩奮戰到底」。
現在，公調處拿着逮捕令，卻無法逮捕，怎麼辦？大王抓不到，那先抓小鬼。公調處一不做二不休，隨即對總統警衛處處長和副處長，進行立案調查。
原因？妨礙執行特殊公務！這兩人被要求4日接受問詢。這也是對尹錫悦警衛處施壓，你們保護尹錫悦，但這是違法行為，最後，你們也可能被一鍋端。最大反對黨共同民主黨就指責，這些人妨礙執行逮捕令，形同第二次叛亂，「必須付出代價」。
當然，總統府也不甘示弱，揚言要對公調處官員採取法律行動，因為他們「未經授權擅闖總統官邸」。此外，總統府以未經許可動用直升機等裝備拍攝總統官邸為由，舉報多家電視台以及身份不明的網路視頻博主違法。
總統府表示，總統官邸周邊地區屬於軍事設施保護區，與國家安全直接相關，是重要的保密設施，未經許可嚴禁拍攝。
接下來，怎麼收場？
因為法院對尹錫悦發布的逮捕令，有效期只有7天，也就是2024年12月31日至2025年1月6日。此次對尹錫悦嘗試逮捕失敗，逮捕令有效日期僅剩3天。
留給公調處的時間，已經不多了。未來這三天，不排除更有大戲上演。當然，尹錫悦雖然很焦慮，但也絕不會坐以待斃。還是那句話，難怪韓劇總是那麼精彩，因為韓國現實更精彩。
本文轉載自公眾號牛彈琴