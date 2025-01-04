撐尹錫悅支持者揮美國旗促特朗普介入　韓國右派迎來MAGA化？

韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）的人員1月3日赴首爾龍山區總統官邸逮捕尹錫悅未果，與警衛處人員對峙數小時。當日有不少在附近集會的尹錫悅支持者揮舞美國國旗，表達希望美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出手協助尹錫悅，引起外媒關注，有分析指韓國右派似乎也有MAGA化之勢。



據路透社報道，尹錫悅支持者3日在集會中高舉「停止盜竊（選舉）」（Stop the Steal）的標語，指控反對派去年4月取得大勝的國會選舉存在欺詐行為，而現時彈劾尹錫悅更是推翻選舉結果的舉動。該口號在特朗普於2020年美國總統大選落敗後，也被其支持者廣泛使用。

韓國網民借用這一口號創作各種政治迷因（memes），其中不少明顯是受「讓美國再次偉大」（MAGA）的符號所啟發。

韓國網民在社交媒體上分享「停止盜竊（選舉）」（Stop the Steal）的口號：

《韓國先驅報》（The Korea Herald）3日報道指，美國在上世紀50年代的韓戰中，幫助韓方打擊左派、共產朝鮮發揮了重要的作用；而韓美同盟強化了其作為韓國不可或缺盟友和安全守護者的形象。

對於韓國保守派而言，美國不只是堅定的盟友，更是自我認同的來源之一，所以他們很樂意在集會上揮舞美國旗，以強調美國與韓國歷史悠久的關係。

2025年1月3日，支持韓國總統尹錫悅的示威者在位於首爾的總統官邸附近舉行集會，有人在集會期間舉起美國旗和「停止偷竊（選舉結果）」（Stop the Steal）的標語。（Reuters）

另一方面，英國《衛報》則稱韓國右翼團體近年來愈來愈多的採用美國極右派的言論，特別是圍繞選舉舞弊的指控。韓國研究機構本周發布的一項民調顯示，有65%的尹錫悅支持者認為去年的國會選舉存欺詐行為，而只有29%的大眾持這種觀點。

而尹錫悅本人積極將政治對手描繪成國家的敵人，與美國極右派不謀而合。他宣布戒嚴時，已將反對派視為描繪「親朝鮮」的國家敵人；其後在面臨彈劾和逮捕時，又向支持者致信，稱國內外出現威脅主權的勢力，以及反國家分子的活動。

2025年1月3日，支持韓國總統尹錫悅的示威者在位於首爾的總統官邸附近舉行集會，有人在集會期間舉起韓國旗和「停止偷竊（選舉結果）」（Stop the Steal）的標語。（Reuters）

因此，當韓國保守派集會揮舞美國旗、高舉「停止偷竊」的標語時，他們不只是展示出親美的取態，也是反映出其走向民粹化、MAGA化的趨勢。