馬斯克SpaceX新加坡徵才　擬擴展亞洲等地業務

全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的航天公司SpaceX，近期在新加坡招聘人手，計劃擴展在亞洲、中東和大洋洲業務。



求職網站JobsDB顯示，SpaceX正在新加坡招聘財資經理（treasury manager）和稅務分析師，招聘廣告是在22天前刊登。

SpaceX的招聘廣告說，公司在尋找一名經理加入財務團隊，以確保財務能力能夠滿足Starlink業務迅速擴張的需求。這將成為公司新加坡辦公室的首位財務人員，負責和支持財務運營的各個方面，包括現金管理、外匯策略與執行、固定收益投資以及系統管理等。廣告也說，會優先考慮目前能在新加坡工作的申請者。

2024 年10月13日， SpaceX 的星艦（Starship）在美國得州博卡奇卡進行第五次飛行測試。（Reuters）

SpaceX位於美國洛杉磯的財資主管倫漢（Roy Lenahan）一個月前在職場社交媒體領英（LinkedIn）上發帖表示，SpaceX財務部門正擴展到新加坡，在尋找一名財務經理，發展SpaceX在亞洲的財務能力。職位將重點支持星鏈（Starlink）在亞洲、中東和大洋洲的快速擴張。

LinkedIn顯示，一名在新加坡的財務主管兩周前加入SpaceX。不過SpaceX的官方網站求職頁面並未提供任何新加坡的就職機會。

2024年8月26日，SpaceX獵鷹9號火箭在美國甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）準備發射升空。（Reuters）

SpaceX是全球最有價值的初創公司，截至12月估值約為3500億美元。星鏈是SpaceX一項透過近地軌道衛星群，提供覆蓋全球的高速互聯網接入服務。據網站介紹，這是個不受地面基礎設施限制的全球網路，可以為網路服務不可靠、費用昂貴或完全沒有網絡的位置提供高速互聯網服務。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

