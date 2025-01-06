美國廣泛地區迎暴風雪　約翰遜：不影響國會6日確認特朗普當選

美國廣泛地區遭受冬季風暴侵襲，預計從中西部到東部多個州份，都會出現強風及大雪，全國近6,000萬人處於冬季天氣或風暴警報下。但共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）1月5日表示，惡劣天氣不會影響國會6日召開會議，以確認特朗普（Donald Trump，又譯川普）在總統大選勝出的結果。



圖為2025年1月5日，美國俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati），一輛撒鹽車在市中心被白雪覆蓋的路上行駛。（AlbertCesare/USA Today Network via REUTERS）

約翰遜表示，國會需根據法律要求確係大選結果，因此無論是否遭遇暴風雪，都會在1月6日下午1時進行，他希望議員能全部出席。眾議院共和黨團第二號人物斯卡利斯（Steve Scalise）也稱「日程安排沒有變化」。

4年前，由於特朗普拒絕承認敗選， 國會於1月6日確認拜登（Joe Biden）勝出2020年大選的結果時，觸發特朗普的支持者暴力衝擊國會大樓，隨後全國多人被捕。

圖為2024年12月14日，美國當選總統特朗普（Donald Trump）與眾議院議長約翰遜（Mike Johnson），一同觀看陸軍學院與海軍學院的年度橄欖球賽。（Reuters）

AccuWeather氣象專家預測，10多個州將受到風暴影響，部份地區降雪可能超過6吋，多個城市交通或出現癱瘓。美國國家氣象局（NWS）稱，部份地區或遭遇10多年來最嚴重的冬季風暴。而華盛頓特區將出現雨夾雪，雪量或達到5至9吋。

因預期出現惡劣天氣，肯塔基州和珍尼亞州已提前前宣布進入緊急狀態。美國國家氣象局警告稱，一些地區可能會遭遇十多年來最大的風暴。