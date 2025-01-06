希臘前總理西米蒂斯離世　終年88歲　任內推動加入歐元區

希臘前總理西米蒂斯（Costas Simitis）1月5日離世，終年88歲。政府宣布全國哀悼4天，並將在週四（9日）為他舉行國葬。西米蒂斯在擔任總理期間成功推動希臘於2001年加入歐元區，並在任期內為2004年的雅典奧運會作眾多準備。



希臘媒體引述診所負責人指，西米蒂斯在週日較早時從雅典西部的度假屋被送往科林斯市（Corinth）的一間醫院，當時他已失去意識，沒有脈搏，隨後證實不治。希臘當局將進行驗屍以確定死因，並表示將於週四在雅典為他舉行國葬。

西米蒂斯由法學教授投身政壇，並於1996年1月起到2004年3月任希臘總理。這位堅定的親歐洲政治家從1996年開始八年任期以來，就將現代化作為他任期內的代名詞。他當時的首要目標是通過實施經濟改革來確保希臘經濟有資格加入歐元區，從而將希臘與西方牢固的捆綁在一起。他也專注於確保奧運的舉辦，並意識到奧運將提升希臘的國際地位。

2004年1月7 日，希臘時任總理西米蒂斯（Costas Simitis）在雅典向記者發表講話，宣布將於3月7日舉行大選。（Reuters）

現任希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）發表聲明形容，西米蒂斯「是一位值得尊敬的政治對手，同時也是一位陪伴希臘走出偉大步伐的總理。」

希臘媒體則稱，西米蒂斯擔任總理期間倡導經濟改革和歐洲一體化，為希臘加入歐元區發揮關鍵作用。