歐國聯｜卡斯利試陣不敵希臘試出禍　傳英格蘭斟杜慈接掌帥印

日前歐國聯英格蘭1：2不敵希臘一役，讓排出怪陣的暫代主帥卡斯利（Lee Carsley）備受抨擊。德國《圖片報》及Welt電視台指，英軍已接觸前拜仁及車路士領隊杜慈（Thomas Tuchel），且雙方可能很快達成協議。



英格蘭近年頂級進攻球星眾多，高爾彭馬（Cole Palmer）更是愈踢愈勇，「三獅軍團」前場如何佈陣，讓多名世界級球星共存且踢出效果，成為卡斯利要解決的難題之一。與前任教頭修夫基的保守風格不同，這名暫代主帥似乎更願意嘗試和冒險。

對希臘賽前，卡斯利表示已有計劃讓三名頂級進攻中場共存，最後以比寧咸及菲爾科頓踢雙「假9」，高爾彭馬擔任中場，但最終效果乏善可陳，英格蘭全場只有兩次攻門中龍，更錄隊史首次不敵希臘。

高爾彭馬（左）近期狀態大勇，如何讓數名世界級進攻中場共存，成為卡斯利要解決的難題。（Getty Images）

賽後卡斯利承認試陣失敗，認為外界不應期望太高。不過德國《圖片報》報道，英格蘭已接洽杜慈，希望這名德國教頭能接任英軍主帥一職。Welt電視台更指，雙方談判已進入最後階段，或很快便會達成協議。

51歲的杜慈曾率領車路士奪得2011/22球季歐聯冠軍，之後執教德甲班霸拜仁慕尼黑，卻聯賽11連霸「斷纜」，上季結束離開後，至今未有執教任何球隊。夏天曾盛傳曼聯有意讓他接掌帥印，但最後決定與坦赫格續約，現時杜慈仍為曼聯下任領隊熱門人選之一。

上季結束後，杜慈一直賦閒在家，盛傳為曼聯領隊熱門接任人選。（Getty Images）

英格蘭將於周日（14日）深夜12時作客芬蘭，雖然「轉正」有危機，不過卡斯利表示會堅持進攻風格：「我們陣中有這些球員時，我希望球隊風格是偏向進攻，我也想嘗試一些不同的東西，未來會繼續嘗試不同踢法及風格。」

卡斯利球員時代為愛爾蘭國腳，司職防守中場：「我約18年的球員生涯都是專職防守，一直留守後方等待反擊，我不希望擔任教練後仍是如此。（上仗失利）不會改變我的想法。」

卡斯利表示不會放棄作新嘗試，仍認為數名頂級球星能夠共存。

今仗英格蘭作客芬蘭，外界好奇他會否再次排出「怪陣」。卡斯利稱仍覺得可讓比寧咸、菲爾科頓及高爾彭馬同時上陣：「但我或許不會在周日這場比賽嘗試，如果哈利卡尼能夠出戰，我可能會嘗試另一種方式。」

雖然看起來似乎是因為上仗落敗而害怕失去暫代帥位，因而採取較保守做法，不過他堅稱情況在自己看來沒有任何改變。