新奧爾良車輛撞人案｜市府曾模擬襲擊及計畫換護欄　惟難阻悲劇

據路透社報道，在美國新奧爾良市（New Orleans）元旦發生致命車輛襲擊事件的幾個月前，該市曾模擬過若襲擊者駕駛福特F-150在各個十字路口進入波旁街（Bourbon Street）的場景。而福特F-150四門皮卡車剛好類似事件當天襲擊者所駕駛的車型。



工程師發現，這種類似福特F-150的四門皮卡車能以12至70英里/時的速度進入擁擠的旅遊區，但根據路透社審查的去年4月市政府承包的工程分析和城市投標文件，市政府官員目前在安裝的新街道屏障只能承受10英里/時的衝擊力。

這些被稱為「護柱」的新屏障尚未在元旦當天安装在波旁街，因其原本計劃在2月9日新奧爾良舉辦超級碗（Super Bowl）前完成，路透社查閱的文件明確表示，該街道防護系統無法抵抗中高速車輛的攻擊。

2025年1月4日，美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans），一名美國退伍軍人在元旦（1月1日）當天駕駛卡車駛入擁擠的法國區，三天之後，工人們開始拆除波旁街（Bourbon Street）上的舊型交通護柱。（Reuters）

根據一位了解該市波旁街安全規劃的消息人士稱，在選擇新的護柱系統時，由於舊護柱系統的操作長期存在問題，因此該市當時優先考慮的是新護柱系統的操作簡便性，而不是耐撞性。與紐約時報廣場（Times Square）等一些行人專用區不同，波旁街在一天中的大部分時間都是對常規車輛進行開放，市政府官員需要每晚將其部分區域與周圍街道隔離開來。

自元旦襲擊事件以來，新奧爾良市官員因工作人員拆除舊護柱並安裝新護柱時是否讓市民受到傷害而面臨審查。但根據消息人士和路透社對該市文件的審查，這兩種屏障系統都無法阻止致命的車輛攻擊。

2025年1月1日，美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）有汽車衝撞人群。圖為事發現場。（Geoff Burke-Imagn Images／Reuters）

在一項旨在幫助選擇新屏障系統的工程研究中，該市的安全模型只考慮了車輛從道路（而不是行人道）進入波旁街的場景。消息人士稱，這樣考慮是因為車輛無法進入大多數波旁街區狹窄的行人道，因這些街區還設有消防栓、陽台和路燈柱等其他障礙物。

這位人士還表示，市政府官員將面臨「艱難的會議」，討論目前安裝的新護柱所存在的漏洞。