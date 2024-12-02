4架超跑奧地利山路相撞 車價總值近6千萬 英媒：全年最貴車禍
撰文：聯合新聞網
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奧地利西部提洛邦（Tyrol）普豐德斯（Pfunds）附近山區公路日前發生一宗四輛超跑連環車禍，幸好無人受傷。捲入事故的兩輛法拉利（Ferrari）、一輛麥拿侖（McLaren）和一輛賓利（Bentley）跑車總共價值約600萬英鎊（約港幣5千9百萬元），英國《每日郵報》稱這宗事故為「今年最貴車禍」。
即睇涉事4款超跑型號：（按圖了解）
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一輛價值44.7萬英鎊（約港幣440萬元）的法拉利812 Superfast跑車和一輛價值400萬英鎊（約港幣3900萬元）的法拉利LaFerrari跑車相撞。事故發生前，812 Superfast跑車一直在LaFerrari跑車後方行駛，最後在山區公路的急轉彎處相撞。
這場事故引發連鎖反應。一輛價值140萬英鎊（約港幣1400萬元）的麥拿侖Elva超跑隨後撞上這兩輛法拉利跑車，加劇混亂。最後，一輛價值19.2萬英鎊（約港幣190萬元）的賓利Continental GTC也被捲入事故。網友看到事故照片直呼，這些車輛的維修費用比自己這輩子能賺到的錢還多。
警方稱沒有人在這宗事故中受傷。一名警方發言人表示，其中一名駕駛說因陽光刺眼影響視線，踩了剎車仍然撞上。駕駛年齡介於40至52歲之間，據稱來自瑞士東部格勞賓登邦（Graubuenden），當局正在調查他們是否有保持足夠安全距離。
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