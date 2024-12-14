奧地利女子為領津貼　43年內12度「結婚又離婚」　詐取逾266萬元

奧地利一對夫妻為了鑽法律漏洞，詐領遺孀津貼，在43年間結婚又離婚多達12次，現在面臨欺詐指控。



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據「ODDITYCENTRAL」報道，奧地利有一項規定，可讓遺孀在丈夫去世後，每2年半就能領取一筆「遺孀費」，這筆費用相當於政府發放年金的2.5倍，只是領取者需要保持未婚狀態。



原來早在1979年，這名女子的第一任丈夫去世後，女子就發現這個漏洞。她雖然後來又墜入愛河，但卻與第二任丈夫一起動了歪腦筋，想出一套可以不斷詐領「遺孀費」的「離婚機制」。兩人每隔3年就辦理一次離婚，好讓女子在法律上恢復單身「遺孀」身份，領到錢後再復婚。他們執行了這套流程長達43年，總共離婚結婚12次，一直到2022年才東窗事發。

當時，這名女子辦理第12次離婚後，又再次申請遺孀津貼，但遭奧地利養老金保險機構拒絕。承辦人員認為情況不尋常，隨即請當局展開調查。警方調查後發現，這對「分分合合」的夫妻不但始終住在同一個屋簷下，甚至還被鄰居譽為「模範夫妻」，顯見兩人根本沒有真正離婚過。

奧地利最高法院於今（2024）年3月12日裁定，夫妻倆「濫用法律」，共詐領了32.6萬歐元（約266萬港元），以欺詐罪對兩人提出訴訟。

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