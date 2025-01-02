曾在K11 MUSEA展出著名奧地利藝術家　怒斥三星手機推廣裝置侵權

【抄襲/samsung/三星/雕塑】抄襲行為一向難以界定，但當著名奧地利藝術家Erwin Wurm作品《Truck》與三星宣傳用藝術裝置放到一起，同樣是彎曲的鮮紅色車輛，可能一時間難以分辨兩者。Erwin Wurm早前於社交平台發文，指控三星剽竊他2006年作品《TRUCK》，稱該公司「無恥地偷走其想法」，引起網民討論。



Erwin Wurm早前發文指控三星抄襲（網頁截圖）

為推廣折疊手機Galaxy Z Fold 6以及Flip 6，三星推出折疊巴士裝置（samsung）

為推廣折疊手機Galaxy Z Fold 6以及Flip 6，三星在今年七月於倫敦街頭推出一系列公共藝術裝置，其中一件裝置將倫敦標誌性單層巴士呈90度折疊。三星在其官方網站指裝置是藝術家Caspar Philips作品，作品由倫敦巴士回收材料創作，按照真實比例設計以及建造，共花費兩個月時間製作。而根據Caspar Philips網站資料所見，藝術家此前沒有類似折疊設計，該作品是由三星委託而成。

Erwin Wurm2006年作品《Truck》（ZKM）

奧地利藝術家Erwin Wurm就在2024年12月28日於IG發文，指相關設計涉嫌抄襲，稱三星廣告盜用其版權，更表示三星「應為此感到羞恥」。Erwin Wurm在2006年已創作雕塑作品《TRUCK》，他將一輛Mercedes Benz鮮紅色MB-100 Pritsche卡車改裝，讓車身流暢向上彎曲，呈現反重力狀態。

Erwin Wurm2006年作品《Truck》（ZKM）

他在2011年創作了外型相似作品《TRUCK II》於盧森堡展出，其後為了慶祝德國城市Weinbrennerhaus成立300週年，又在2015年再度創作系列作品。由於該雕塑作品在展出期間曾受到違規停泊罰單，一度引來不少媒體報導。Erwin Wurm貼文下不少人支持藝術家，認為他應控告三星侵權，但也有網民質疑這是否涉及抄襲。

Erwin Wurm

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Erwin Wurm常將日常物品變形，創作出外型荒誕作品，代表作品有充氣房屋《Fat House》、貌似飛碟之汽車雕塑《UFO》以及參與性作品《一分鐘雕塑》，批判消費社會中外觀所代表之身份象徵以及世俗意義，作品被紐約MOMA、倫敦Tate Modern等著名博物館納入館藏。

其作品《黑色的箱子人》以及《熱狗巴士》均正在K11 MUSEA展出，他此前亦曾來港舉行個展。