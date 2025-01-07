新加坡與馬來西亞就建立「柔佛經濟特區」達成協議

新加坡和馬來西亞週二（1月7日）宣布就馬國南部柔佛州（Johor）建立經濟特區達成協議，旨在推動投資並促進兩國之間的貨物和人員流動。



一年前，這兩個東南亞鄰國首次同意在位處兩國邊境的馬來西亞柔佛州共同開發一個全新經濟特區。週二達成的協議是在新加坡總理黃循財訪問馬來西亞期間宣布。

黃循財在與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）舉行的聯合新聞發布會上表示：「這是一個重要的項目，讓我們都可以更具競爭力，增強我們的價值主張，並共同吸引更多的投資」。安華則表示，經濟特區是獨特的舉措，因為兩個國家合作進行一個計畫的情況很少見。

2025年1月7日，新加坡總理黃循財（左）在馬來西亞總理辦公室舉行的新聞發布會上發表講話，圖片右方為馬來西亞首相安華。（Reuters）

馬來西亞經濟事務部長拉菲茲（Rafizi Ramli）向傳媒表示，兩國的目標是在製造、物流、旅遊和能源轉型等領域吸引高價值投資進入柔佛州。他們的目標是在經濟特區成立後的頭五年內實施50個項目，並創造兩萬個技術職位。

拉菲茲稱，馬來西亞將設立和管理一個基礎設施基金（infrastructure fund），以支持想要在經濟特區設立的企業。而新加坡將設立自己的基金，以促進投資並支持在柔佛州運營的新加坡公司。

新加坡總理黃循財及其代表團於2025年1月7日在馬來西亞總理辦公室會見馬來西亞總理安華（未圖示）及其內閣部長。（Reuters）

每天都有成千上萬的馬來西亞人前往小而富裕的新加坡工作和學習，使得兩國邊境的公路經常發生交通擠塞。兩位領導人也有提及兩國之間高鐵的提案。但安華表示，該計畫應由私營部門主導，政府參與有限。